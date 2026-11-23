Der 1. FC Köln schärft die Satzung mit einer neuen Extremisten-Klausel nach heftigen Debatten. Vize-Präsident Jörg Alvermann begründet den Ausschuss und die neue Regel.

Bei der regelmäßigen Mitgliederversammlung des 1. FC Köln in der Kölner Messe kam es am Sonntagabend zu einem lautstarken Eklat, der die Spannungen innerhalb des Traditionsvereins offen zutage förderte. Ein Clubmitglied wurde kurz vor der entscheidenden Abstimmung über die neue Klub-Satzung von der Bühne geholt und anschließend von Sicherheitskräften aus dem Veranstaltungsraum geworfen.

Dieser dramatische Vorfall ereignete sich mitten in der Debatte um eine neu verankerte Extremisten-Klausel. Der betroffene Fan, der unter dem Namen Dominik bekannt ist und seit einem Jahr Mitglied des Vereins ist, hatte sich im Verlauf des Abends bereits mehrfach zu Wort gemeldet. Seine Ausführungen eskalierten jedoch, sodass der Verein schließlich durchgriff und den Sprecher vom Mikrofon entfernte.

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Szenarien der Eskalation

Die Situation spitzte sich zu, als Dominik das Mikrofon nutzte, um seine Positionen vorzutragen, die als parteipolitisch wahrgenommen wurden. Die anwesenden 621 Mitglieder pfiffen den AfD-Fan massiv nieder, was die Stimmung im Saal deutlich prägte. Die Sitzungsleiterin Dorothee Zechmann warnte den Sprecher mehrfach eindringlich, dass es sich um eine Mitgliederversammlung und nicht um einen Parteitag handle.

Nachdem die Ermahnungen keine Wirkung zeigten, ordnete Zechmann das Abschalten des Mikrofons an. Daraufhin wurde Dominik zunächst von der Bühne geholt und schließlich von dem Sicherheitspersonal aus dem Gebäude geleitet. Dieser Schritt war notwendig geworden, um die Ordnung der Versammlung und die Wahrung der vereinseigenen Werte zu gewährleisten.

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Positionen der Vereinsführung

Vize-Präsident Jörg Alvermann, 55 Jahre alt, rechtfertigte das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte und die beschlossenen Änderungen in einer anschließenden Stellungnahme. Alvermann betonte, dass der 1. FC Köln zwar verschiedene Meinungen zulasse, diese jedoch klare Grenzen finden. Er verwies darauf, dass Positionen, die gegen die Werte des Vereins verstoßen, nicht geduldet würden.

Alvermann erläuterte, dass die Mitgliedschaft in extremistischen Organisationen, unabhängig von ihrer politischen oder religiösen Ausrichtung, mit der Mitgliedschaft im 1. FC Köln unvereinbar ist. Der Verein wolle kein politischer Klub werden, stehe aber fest für Werte wie Respekt und Inklusion ein. Wer diese Versammlung zur Werbung für bestimmte Parteien nutze, habe ein klares Feedback von der Mitgliedschaft erhalten.

Verabschiedung der neuen Satzung

Trotz der heftigen Debatte und des Ausschusses wurde die neue Satzung am Ende der Versammlung verabschiedet. Die Mitglieder sprachen sich mit einer deutlichen Mehrheit von 93 Prozent für die Satzungsänderung aus. Die neue Regelung tritt im Jahr 2027 in Kraft und soll dem Verein die Möglichkeit geben, Anträge auf Mitgliedschaft abzulehnen oder bestehende Mitgliedschaften zu beenden.

Die geschärfte Extremisten-Klausel soll sicherstellen, dass sich der Verein nicht von Gruppen instrumentalisieren lässt, die aktiv gegen die im Statut festgeschriebenen Ziele und Werte arbeiten. Dieser Schritt soll den 1. FC Köln vor internen Konflikten schützen und den Zusammenhalt der Mitgliederbasis stärken.