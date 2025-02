1. FC Köln U21 siegt 1:0 gegen SC Wiedenbrück

Die U21 des 1. FC Köln setzte sich am Samstag in Köln im Geißbockheim Franz-Kremer-Stadion mit 1:0 gegen den SC Wiedenbrück durch.

Die U21 des 1. FC Köln setzte sich am Samstag im Geißbockheim Franz-Kremer-Stadion in Köln in einem torarmen Duell mit 1:0 gegen den SC Wiedenbrück durch. Bereits in der achten Minute brachte Meiko Sponsel die Kölner in Führung. In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams mit frischen Kräften aus den Bänken neue Impulse zu setzen. Beim 1. FC Köln wechselte Rijad Smajic für Yannick Mausehund und Stephan Salger für Patrik Kristal ein.

Der SC Wiedenbrück brachte Josiah Patruno-Nwankwo für Sebastian Mai und Benjamin Friesen für Mats Leonard Brune auf das Feld. Die Bemühungen der Gäste blieben jedoch erfolglos. Das Spiel endete mit einem 1:0-Sieg für die Kölner.Die Aufstellung des 1. FC Köln U21: Mikail Özkan, Yannick Mausehund, Meiko Sponsel, Mansour Ouro-Tagba, Marco Höger, Jaka Cuber Potocnik, Jonas Nickisch, Georg Strauch, Patrik Kristal, Arda Süne, Emin Kujovic. Der SC Wiedenbrück trat mit folgender Mannschaft an: Iskender Aslan, Imran Ali, Marcel Hölscher, Sebastian Mai, Davud Tuma, Luca David Kerkemeyer, Jan Lukas Liehr, Mats Leonard Brune, Timo Spennesberger, Tim Geller, Saban Kaptan.Das Spiel wurde von Schiedsrichter Jan Peter Weßels geleitet. Ihm assistierten Marco Lechtenberg und Alexander Schuh. Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf Basis von DFB-Daten zusammengestellt





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fußball 1. FC Köln U21 Regionalliga West SC Wiedenbrück

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

SC Paderborn U21 und Köln U21 trennen sich UnentschiedenDer SC Paderborn U21 und 1. FC Köln U21 liefern sich am Samstag ein spannendes Fußballspiel in der Regionalliga West. Beide Teams erzielen je zwei Tore und das Spiel endet mit einem 2:2 Unentschieden.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »

HSV will durchgreifen: So läuft die Jagd auf die Köln-SchlägerNach den schlimmen Szenen auf dem Kiez jagt der HSV mit Polizei-Unterstützung die Schläger.

Weiterlesen »

Karneval Köln 2025: So erleben die Musik-„Rentner“ die SessionViele Musiker der Kultbands Bläck Fööss, Höhner, Paveier oder Räuber haben sich von den Karnevalsbühnen verabschiedet. EXPRESS.de sprach mit den „Rentnern“ während der Session.

Weiterlesen »

Hamburg gegen Köln: HSV-Fans prügeln auf Köln-Anhänger, Frauen und Ältere einAugenscheinlich wahllos haben mutmaßlich HSV-Fans auf Anhänger des 1. FC Köln im Hamburger Stadtteil St. Pauli eingeprügelt. Die Polizei ermittelt.

Weiterlesen »

Wehrpflicht in Deutschland: Wieder einberufen?Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wird die Wieder Einführung der Wehrpflicht in Deutschland diskutiert. Die deutschen Parteien haben unterschiedliche Positionen zu diesem Thema. Die Grünen setzen auf einen attraktiven Freiwilligendienst, die SPD plant einen flexiblen Wehrdienst, die Union bekräftigt die Wehrpflicht, die FDP plädiert für eine professionelle Freiwilligenarmee, die Linkspartei lehnt die Militarisierung der Gesellschaft ab, die AfD sieht den Wehrdienst als Regelfall und das BSW betont die freie Entwicklung Jugendlicher in der Berufsausrichtung.

Weiterlesen »