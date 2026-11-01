1. FC Köln und Union Berlin 1:1 El Mala Debüt trifft direkt

1. FC Köln und Union Berlin enden mit 1:1. Malek El Mala trifft zum Debüt, während die Auswärtsschwäche des FC Köln anhält.

Der 1. FC Köln und Union Berlin haben in der Bundesliga am Dienstagabend ein historisches Unentschieden mit dem Endstand von 1:1 erreicht. Das Spiel fand in der Heimat von Union Berlin statt, wo die Gastgeber ihre Leistungen aus der knappen Pokalpleite vom Vortag korrigierten. Besonders im Fokus stand die Rückkehr der Brüder El Mala auf das Profifeld, wobei Malek El Mala sein Debüt mit einem direkten Treffer feierte. Diese Veranstaltung markierte einen speziellen Moment in der Historie des deutschen Fußballs, da es sich um das erste Kölner Brüderpaar seit vier Jahrzehnten handelt.

Historisches Kölner Brüderpaar im Fokus

Der 21-jährige Malek El Mala gab sein Profidebüt für den 1. FC Köln und traf bereits mit seinem ersten Torschuss. Sein 20-jähriger Bruder Said El Mala ist bereits etablierter Star der Mannschaft, doch diesmal war Malek derjenige, der die Entscheidung herbeiführte. Zusammen bilden sie das erste Kölner Brüder-Paar, das seit der Saison 1986/87 aktiv war. Damals waren Klaus und Thomas Allofs in dieser Funktion für den Verein unterwegs. Diese Generation der El Malas schreibt somit Fußballgeschichte, während gleichzeitig die sportliche Talfahrt des Klubs im Auswärtsspiel weitergeht. Die Erwartungshaltung war hoch, da der 1. FC Köln Union Berlin noch am Vorabend im DFB-Pokal mit 5:0 deklassiert hatte.

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Union Berlin korrigiert Pokalpleite und führt früh

Union Berlin zeigte im Gegensatz zur Pokalpleite vom Vortag ein völlig anderes Gesicht und dominierte den Beginn des Spiels. Überraschend startete Marvin Friedrich bei den Berlinern erstmals in dieser Saison. Es handelte sich um sein erstes Union-Spiel seit Januar 2022, was eine besondere Bedeutung für die Abwehrreihe hatte. Auch Derrick Köhn begann erstmals in dieser Spielzeit, was die personelle Aufstellung der Berliner ein Stück weit veränderte. Union brachte die Alte Försterei früh zum Jubeln, als Tim Skarke den Ball an der Grundlinie behauptete und an Janik Haberer abgab. Haberer schob aus kurzer Distanz ein, was zur 1:0-Führung in der elften Minute führte. Die Berliner verteidigten diese frühe Führung mit viel Kampf und zeigten sich in dieser Phase der Partie sehr stabil.

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Verletzung von El Mala und mangelnde Kreativität

In der 37. Minute folgte eine Schrecksekunde für den 1. FC Köln. Said El Mala wurde vom Unions-Spieler van den Bosch im Mittelfeld abgegrätscht und lag schmerzverzerrt am Boden. Nach einer kurzen Behandlungs_pause konnte der FC-Star jedoch wieder weitermachen, was die mentale Härte des Teams unterstrich. Auf der Tribüne saß der ehemalige Union-Trainer Steffen Baumgart, der das Spiel aus der Perspektive des Zuschauers verfolgte. Er sah, wie das Team von Trainer Mauro Lustrinelli die Führung verteidigte. Trotz der Spannung waren gefährliche Torraumszenen auf beiden Seiten eine seltene Erscheinung. Besonders der Offensive des 1. FC Köln fehlte es jegliche Kreativität, was das Spieltempo und die Torchancen erheblich einschränkte. Kölns Trainer René Wagner hatte vor dem Spiel angekündigt, er wolle Bingo spielen und einige Probleme abhaken, darunter die bekannte Auswärtsschwäche des Teams.

Auswärtsschwäche hält an und Debütgoal von Malek

Erst mit der Einwechslung von Malek El Mala in der 72. Minute wurde es für die Berliner wieder gefährlich. Der debütierende Stürmer zeigte sofort Wirkung, indem er nach einer Ecke am langen Pfosten völlig frei stand. Mit seinem ersten Bundesliga-Torschuss gelang ihm der Ausgleich zum 1:1 in der 79. Minute. Trotz dieses Erfolges ist die Auswärtsschwäche des 1. FC Köln zu einem historischen Negativrekord geworden. Köln wartet seit dem 3. Oktober 2025 auf einen Sieg in der Fremde. Der Klub-Negativ-Rekord von 17 Auswärtsspielen ohne Sieg wurde dabei eingestellt, was die aktuelle Krise des Vereins unterstreicht. Union und Köln kommen mit dem erzielten Punkt weder von der Stelle. Für Union war es eine wichtige Rückkehr zur Siegessträhne, während der 1. FC Köln trotz der historischen Momentumwundung durch die El Malas nicht den notwendigen Erfolg holen konnte. Die beiden Teams trennten sich somit unentschieden, wobei die unterschiedlichen Verfassungen im Hin- und Rückspiel deutlich wurden.