1. FC Lokomotive Leipzig: Kaderplanung läuft schleppend - Bisher keine Neuzugänge

Der Regionalliga-Nordost-Vorjahresmeister 1. FC Lokomotive Leipzig hat bislang noch keinen neuen Spieler verpflichtet, während die Konkurrenz bereits zahlreiche Zugewinne verkündete. Trotz zehn Abgängen und einer schweren Verletzung bleibt der Klub bei seiner Strategie der Bedächtigkeit.

Der 1. FC Lokomotive Leipzig, der als Vorjahresmeister in der Regionalliga Nordost antritt, hat bisher noch keine neuen Spieler verpflichtet. Dies ist ungewöhnlich, denn während andere Klubs wie Erzgebirge Aue, Greifswalder FC und Chemnitzer FC bereits zahlreiche Neuverpflichtungen bekanntgaben, hielt sich Lok bisher zurück.

Zehn Spieler verließen den Verein, zudem erlitt Malik McLemore im Saisonfinale eine schwere Verletzung, die ebenfalls einen ErsatzRequired macht. Trainingsstart ist bereits in einer Woche, doch Kader-Alarm besteht noch nicht. Der Verein, der durch die Relegationsspiele um den Aufstieg in die 3. Liga ohnehin verspätet mit der Kaderplanung begann, will sich die nötige Zeit lassen und wegen finanzieller Zwänge keine überstürzten Entscheidungen treffen.

Bisher steht fest: Zwei U19-Talente werden in den Profikader aufrücken, und die Verlängerung eines weiteren auslaufenden Vertrages ist geplant. Bei Verteidiger Jan-Philipp Stein, der sich in seinem ersten Jahr schwer am Knie verletzte, gibt es positive Fortschritte. Das Ziel ist letztlich ein Kader von 20 Feldspielern plus drei Torhütern. Derzeit umfasst der Profikader 13 Spieler plus die beiden Talente.

Der neue Trainer Torsten Ziegner betont, dass man Spieler finden werde, die zu Lok passen, und dass man nicht sechs oder sieben fertige Spieler am Zenit ihrer Karriere holen könne. Stattdessen müsse man weiterhin eigene Talente entwickeln, wie in den vergangenen Jahren. Zum Trainingsstart werden sich mehrere Probespieler vorstellen. Es ist gut möglich, dass Lok mit einigen offenen Kaderstellen in die Saison startet, da die Transferperiode erst am 31.

August endet. Dennoch haben bereits viele Regionalliga-Konkurrenten kräftig zugeschlagen. Neben den bereits genannten Klubs haben auch Carl Zeiss Jena, Magdeburg II, BFC Dynamo und Aufsteiger RSV Eintracht 1949 bisher keine Neuzugänge vermeldet, was sich aber noch ändern kann. Die Lage bei Lok ist also nicht alarmierend, aber der Kaderbedarf ist groß.

Die Priorität liegt auf einer nachhaltigen und finanzierbaren Planung, die sowohl auf junge Talente als auch auf erfahrene Spieler setzt, die zum Verein passen. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie der Kader bis zum Saisonstart zusammengestellt wird





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