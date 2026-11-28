Das Ostduell am Sonntag zeigt Trainer Petrik Sander gegen den FC Energie Cottbus. Beide Teams streben nach Punkten in der 2. Liga. Hier sind alle Details.

Am Sonntag findet das wichtige Ostduell zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FC Energie Cottbus statt. Das Spiel beginnt um 13:30 Uhr. Im Mittelpunkt stehen die beiden Trainer Petrik Sander und Claus-Dieter Wollitz. Beide haben eine lange Verbindung zu ihren jeweiligen Vereinen.

Biografische Verflechtung der Trainer

Petrik Sander ist sechundsechzig Jahre alt. Er war früher Spieler und Trainer in Cottbus. Claus-Dieter Wollitz ist einundsechzig Jahre alt. Er hat ebenfalls schon in Magdeburg trainiert. Diese Vergangenheit macht das Duell besonders für alle Fans.

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Sander spricht von einer außergewöhnlichen Beziehung zu Energie Cottbus. Er sagt, dass er fast fünfundzwanzig Jahre in einem Verein gespielt und gearbeitet hat. Er könne nicht einfach sagen, dass es ihn nicht interessiert. Das ist für ihn eine besondere Situation.

Dennoch gibt es kaum noch Berührungspunkte mit dem Klub aus der Lausitz. Sander ist verwundert. Die damaligen Personen sind alle weg. Der Verein war sechs Jahre in der Bundesliga. Keiner, der damals dabei war, ist noch da.

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Sanders Freude über den Aufstieg Cottbus

Sander freut sich über das Wiedersehen in der 2. Liga. Er sagt, dass der Aufstieg eine tolle Sache war. Für die Menschen in der Region und die Fans war das wichtig. Er kennt viele positiv Verrückte auf der Tribüne. Er gratuliert den Verantwortlichen.

Das ist eine klare Anerkennung der Arbeit des Gegners. Sander weiß, was der Verein leistet. Die Fans sind enthusiastisch. Das zeigt die Verbundenheit der Region mit dem Team. Dies ist ein wichtiger Aspekt des Spiels.

Fokus liegt ausschließlich auf dem Sieg

Trotz der persönlichen Beziehung zählt nur ein Sieg für den FCM. Sander bereitet sich mit Enthusiasmus auf das Spiel vor. Er sagt, dass man sich nicht von Tabellenplätzen täuschen lassen darf. Der FC Energie Cottbus ist stark.

Die drei Punkte müssen geholt werden. Das ist das klare Ziel des Trainers. Es gibt keine Ablenkung durch die Vergangenheit. Der Fokus liegt auf dem aktuellen Spiel. Die Vorbereitung ist intensiv und ernsthaft.

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Auswirkungen auf die Saisonplanung

Ein Sieg wäre ein großer Schritt nach vorn. Punkte sind in der 2. Liga sehr wichtig. Jeder Punkt zählt am Ende der Saison. Der 1. FC Magdeburg muss konstant gut spielen. Der FC Energie Cottbus wird hart kämpfen.

Das Spiel am Sonntag ist ein Test für beide Teams. Die Trainer müssen ihre Taktik anpassen. Die Spieler müssen bereit sein. Die Fans warten gespannt auf das Ergebnis. Es wird ein spannendes Duell.