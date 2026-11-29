Magdeburg gewinnt in Cottbus 2:1 und rückt auf Platz 2 vor. In Wolfsburg kommt Trainer Strobl gegen Braunschweig nicht über ein 1:1 hinaus. Analyse der Liga-Situation.

Der 1. FC Magdeburg hat am Samstag sein Pflichtspiel beim FC Energie Cottbus mit einem klaren 2:1-Sieg abgeschlossen. Diese Vitalisierung im Mittelfeld der Tabelle ist das direkte Resultat einer präzisen Aufführung, bei der die Gastgeber ihre Defensivstrukturen effektiv nutzten, um die Angreifer von Energie Cottbus in Schach zu halten. Nach diesem dritten Sieg in Folge klettert die Mannschaft von Trainer Petrik Sander nun auf den zweiten Tabellenplatz und schließt zum souveränen Spitzenreiter Hertha BSC auf.

Die Torschützen für den Sieg waren Innenverteidiger Garcia MacNulty und Mateusz Zukowski. MacNulty erzielte die zwischenzeitliche Führung zur Pause, während Zukowski den entscheidenden Treffer zum 2:1 nachlegte. Dieser Treffer markiert zugleich das siebte Saisontor des polnischen Angreifers und unterstreicht seine konstante Gefahr vor dem Tor.

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Wolfsburg und Braunschweig teilen Punkte

Im Stadion an der Hamburger Straße endete das Aufstiegsrennen für den VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig unentschieden. Trainer Tobias Strobl musste sich mit einem 1:1 (0:0) zufriedengeben, wodurch sein Team nun einen Rückstand von 14 Punkten auf den Tabellenführer Robert Glatzel hinnehmen muss. Dieser Rekordhalter erzielte in der 80. Spielminute den Führungstreffer für die Wölfe.

Es handelt sich bei diesem Treffer gleichzeitig um Glatzels 100. Tor in der 2. Fußball-Bundesliga, ein historisches Milestone für den Stürmer. Die Gastgeber glichen jedoch in der Nachspielzeit durch Robin Heusser in der 90. Minute aus, was das Spiel zu einem packenden Abschluss brachte.

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Dramaturgie im Spielverlauf der Partien

Beide Mannschaften lieferten sich von Beginn an einen echten Fight um jeden Ball. Die Gäste um Fabian Reese konnten an dessen 29. Geburtstag ihre fußballerischen Vorteile in der ersten Hälfte andeuten, waren aber trotz zwölf Torversuchen nicht zwingend genug. Versuche wie der Kopfball von Glatzel in der 39. Minute zeigten Potential, scheiterten jedoch an der Abwehr.

Braunschweig, das ersatzgeschwächt in die Partie gegangen war, hielt im Zweikampf mit. Auch im zweiten Durchgang blieb das Bild ähnlich. Wolfsburg suchte im tiefstehenden Defensivblock der Löwen nach Lücken, fand sie zunächst nicht. Plötzlich boten sich den nun frecheren Gastgebern durch Aaron Opoku in der 54. Minute und Kevin Ehlers in der 67. Minute echte Chancen, die den Gegner unter Druck setzten.

Magdeburg kontrolliert Spiel gegen Cottbus

Die Begegnung in der Ostdeutschen Stadt begann mit einer defensiven Taktik von Cottbus. Die Gäste machten die Räume eng, nahmen die Zweikämpfe leidenschaftlich an und verteidigten konzentriert. So verging fast eine halbe Stunde, bis die erste klare Torchance entstand. Magdeburgs Torjäger Zukowski scheiterte per Kopf aus kurzer Distanz an Torhüter Marcel Lotka in der 28. Minute.

Magdeburg hatte in der Folge viel Ballbesitz und suchte weitere Lücken im Defensivverbund. Bei einem Freistoß von Felipe Chavez in der 35. Minute stand Lotka erneut parat. Auch Zukowski fand im Schlussmann der Gäste seinen Meister kurz vor der Pause. Die anschließende Ecke nutzte Innenverteidiger MacNulty jedoch zur verdienten Führung in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

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Positionen in der Tabelle und weitere Spiele

Während Magdeburg aufstieg, stürzte Cottbus durch die Niederlage auf den letzten Tabellenplatz. Das Team von Coach Claus-Dieter Wollitz wartet nun seit acht Spielen auf einen Sieg, was die Situation für den Verein zunehmend kritisch macht. Trotz des Treffers von Dmytro Bohdanow in der 87. Minute blieb der Anschlusserfolg zu spät, um den Punktgewinn zu retten.

In einem weiteren Spiel der Liga baute Hertha BSC seine Super-Serie aus, während der 1. FC Kaiserslautern in Kiel unterging. Bielefelds Trainer Oliver Kirch hatte vor dem Spiel betont, dass man auf alles vorbereitet sei und alle Sinne dabei haben müsse, um ein gutes Spiel zu machen. Das Spiel blieb jedoch über weite Strecken ein Langweiler ohne echte Höhepunkte.