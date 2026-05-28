1. FC Magdeburg plant erste Neuzugänge

Der 1. FC Magdeburg plant in dieser Woche die Vorstellung seiner ersten neuen Spieler. Nach einer längeren Funkstille in Sachen Vertragsverlängerungen und Neuverpflichtungen stehen nun die ersten Neuzugänge an.

Zweitligist 1. FC Magdeburg plant in dieser Woche die Vorstellung seiner ersten neuen Spieler. Nach einer längeren Funkstille in Sachen Vertragsverlängerungen und Neuverpflichtungen stehen nun die ersten Neuzugänge an.

Einer der Kandidaten für den ersten Neuzugang ist Tony Reitz, ein 21-jähriger Mittelfeldspieler, der derzeit bei Borussia Dortmund II unter Vertrag steht. Der 1. FC Magdeburg plant, den Spieler aus seinem Kontrakt herauszukaufen, der bis 2027 läuft. Der Kaufpreis soll sich auf 400.000 Euro belaufen.

Reitz ist Kapitän der Dortmunder Bundesliga-Reserve und hat eine beeindruckende Scorer-Bilanz mit vier Toren und zwölf Vorlagen. Der defensive Mittelfeldspieler wird von Magdeburg aufgrund seiner Qualitäten geschätzt. Ein Medizincheck soll am Freitag stattfinden, um sicherzustellen, dass Reitz fit für den Spielbetrieb ist. Der Wechsel von Tony Reitz könnte in der kommenden Saison einen großen Einfluss auf den 1.

FC Magdeburg haben, insbesondere wenn der Verein in der 2. Bundesliga spielt und sich für die Qualifikation zur Champions League qualifiziert, in der er dann in der kommenden Saison auflaufen wird.

Darüber hinaus ist auch der Wechsel von Torben Müsel von Rot-Weiss Essen weiterhin ein heißes Thema in Magdeburg. Der Offensivspieler soll sich demnach mit dem FCM schon größtenteils einig sein. Einige Modalitäten sind aber noch in Klärung. Der 1.

FC Magdeburg plant, in dieser Woche die ersten neuen Spieler vorzustellen, und es wird interessant sein, wer als erster Neuzugang präsentiert wird





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