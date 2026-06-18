1. FC Magdeburg setzt auf Nachwuchsarbeit und langfristige Bindung von Talenten

Der 1. FC Magdeburg will zukünftig neue Wege gehen und verstärkt auf die eigene Nachwuchsarbeit setzen. Ziel ist es, mehr Eigengewächse zu entwickeln und sie für den Profibereich vorzubereiten, um die Fanbindung zu stärken. Sportchef Peer Jaekel hat bereits erste Schritte unternommen, Talente langfristig zu binden und die U23 als Sprungbrett zu nutzen. Zudem wurde mit Ronny Thielemann ein erfahrener U23-Trainer verpflichtet.

Der 1. FC Magdeburg hat sich dazu entschieden, zukünftig neue Wege zu gehen und den Fokus verstärkt auf die Nachwuchsarbeit zu legen. Das Ziel ist es, mehr eigene Talente zu entwickeln und sie systematisch auf das Profi-Niveau vorzubereiten.

Indem man auf Eigengewächse setzt, soll die Identifikation der Fans mit dem Verein gestärkt und die Begeisterung weiter erhöht werden. Der Sportchef Peer Jaekel hat in einer Stellungnahme klargemacht, dass man gezielt entwicklungsfähige Spieler verpflichten und gleichzeitig die U23 stärker einbinden möchte, um Talente heranzuführen. Im Nachwuchsbereich sehe man durchaus Potenzial, daher arbeite man daran, das Zusammenspiel zwischen Profis und U23 zu optimieren und die Übergänge von der U17 über die U19 bis in den Profibereich strukturierter zu gestalten.

In den letzten Tagen und Wochen hat der neue Sportchef bereits erste Maßnahmen umgesetzt. So wurden Spieler wie Elisio Widmann, Henrik Jacob sowie die Torhüter Tjark Möbius und Tom Schiller langfristig an den Verein gebunden. Über die U23 bietet sich den Spielern die Möglichkeit, sich für den Sprung in die erste Mannschaft zu empfehlen.

Ein zentrales Anliegen von Jaekel ist es unbedingt zu verhindern, dass eigene Talente den Verein verlassen, wie es im Frühjahr beim Youngster Albert Millgramm der Fall war, der nach Paderborn wechselte. Dieser Abgang hatte in den Vereinsgremien für großen Ärger gesorgt und wurde als Fehler des Vorgängers Otmar Schork gewertet, der eine mögliche Vertragsverlängerung verpasst hatte. Um die Nachwuchsarbeit weiter zu stärken, hat Jaekel mit Ronny Thielemann einen erfahrenen U23-Trainer verpflichtet.

Man war besonders darum bemüht, jemanden zu finden, der den Verein und seine Werte nicht nur kennt, sondern auch lebt und bereits Erfahrung in der Entwicklung von Top-Talenten mitbringt. Mit diesen Maßnahmen soll die Basis für nachhaltigen Erfolg gelegt und die Lücke zwischen Jugend und Profis geschlossen werden





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