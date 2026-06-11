1. FC Magdeburg verstärkt Trainerteam für die Zukunft: Erwin Bradasch als neuer Co-Trainer

Der 1. FC Magdeburg holt den erfahrenen Trainer Erwin Bradasch für die Saison 2026/27 an Bord, um den Profikader und die Anbindung an das NLZ zu stärken.

Der 1. FC Magdeburg setzt ein deutliches Zeichen für die Zukunft und bereitet sich bereits jetzt auf die Saison 2026/27 vor. In einem strategischen Schritt zur Verstärkung des Trainerstabs hat der Zweitligist die Verpflichtung von Erwin Bradasch bekannt gegeben.

Der 45-jährige Trainer wird die Rolle des Co-Trainers übernehmen und künftig eine zentrale Säule im Betreuungsstab der Profis bilden. Gemeinsam mit den bereits etablierten Trainern Petrik Sander und Pascal Ibold soll Bradasch dafür sorgen, dass die sportliche Weiterentwicklung des Kaders kontinuierlich vorangetrieben wird. Diese personelle Erweiterung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer tiefgehenden Analyse der vergangenen Spielzeiten, bei der die Vereinsführung erkannt hat, dass zusätzliche Expertise im Trainerstab notwendig ist, um den hohen Anforderungen des Profifußballs gerecht zu werden.

Ein wesentlicher Aspekt dieser Neubesetzung ist die angestrebte engere Verzahnung zwischen der ersten Mannschaft und dem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ). Sportdirektor Peer Jaekel betonte in diesem Zusammenhang, dass die Analyse der letzten Saison klar aufgezeigt habe, dass eine gezielte Erweiterung des Stabs im Bereich der Lizenzmannschaft sowie eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Talenten aus der Jugend erforderlich seien. Erwin Bradasch wird hierbei eine Schlüsselrolle einnehmen.

Er fungiert nicht nur als taktischer Unterstützer für die Profis, sondern dient gleichzeitig als wichtige Brücke zu den Top-Talenten des NLZ. Ziel ist es, den Übergang von der Jugend in den Profikader fließender zu gestalten und sicherzustellen, dass die jungen Spieler die notwendigen Werkzeuge erhalten, um auf höchstem Niveau zu bestehen. Bradasch bringt eine beeindruckende Vita mit nach Magdeburg.

Über ein Jahrzehnt lang arbeitete er eng an der Seite von Dino Toppmöller, einer Partnerschaft, die von gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamen sportlichen Visionen geprägt war. Diese Zusammenarbeit begann in den bescheideneren Anfängen bei kleineren Vereinen, wo das Duo die Grundlagen ihrer Trainerphilosophie entwickelte. Den eigentlichen Durchbruch gelang ihnen beim luxemburgischen Spitzenklub F91 Düdelingen. Dort feierten sie eine Serie von Erfolgen, die in die Vereinsgeschichte eingingen, darunter mehrere nationale Meisterschaften und Pokalsiege.

Ein besonderer Meilenstein war das Jahr 2016, als es dem Verein unter der Leitung des Duos gelang, als erster luxemburgischer Klub überhaupt die Gruppenphase der Europa League zu erreichen. Diese Erfahrung auf internationalem Parkett unterstreicht die Fähigkeit von Bradasch, Mannschaften über ihre Grenzen hinaus zu führen und auch unter extremem Druck erfolgreich zu agieren. Auch innerhalb des Trainerstabs stößt die Verpflichtung auf große Begeisterung. Pascal Ibold hob insbesondere die fachliche Kompetenz von Bradasch hervor und bezeichnete ihn als 'absoluten Fachmann'.

Besonders die Erfahrungen aus der Bundesliga, die Bradasch in seine Arbeit einbringt, werden als enormer Gewinn für den gesamten Verein gewertet. Neben der taktischen Versiertheit wird vor allem seine offene und begeisternde Persönlichkeit geschätzt. Ibold verwies zudem auf den klaren Fokus von Bradasch auf einen offensiv ausgerichteten Fußball, was perfekt zur Identität und den Ambitionen des 1. FC Magdeburg passt.

Ein Spielstil, der auf Mut, Kreativität und Angriffslust setzt, soll künftig noch stärker implementiert werden, um die gegnerischen Mannschaften unter Druck zu setzen und die eigene Effizienz im letzten Drittel zu steigern. Für Erwin Bradasch selbst steht die menschliche Komponente des Fußballs im Vordergrund. Er betont, dass für ihn vor allem der Teamgeist und eine ehrliche, harte Arbeit die Basis für jeden Erfolg bilden.

Sein Fokus liegt stark auf der individuellen Entwicklung junger, talentierter Spieler, ein Schwerpunkt, den er bereits während seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt erfolgreich verfolgt hat. Die Motivation, Spieler tagtäglich besser zu machen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen, treibt ihn an. Mit dieser Kombination aus internationaler Erfahrung, Bundesliga-Know-how und einer Leidenschaft für die Ausbildung junger Talente ist Bradasch die ideale Besetzung, um den 1.

FC Magdeburg in der Saison 2026/27 sportlich weiter nach vorne zu bringen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen





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1. FC Magdeburg Erwin Bradasch Co-Trainer Fußball 2. Bundesliga

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