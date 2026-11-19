Fynn Otto leidet unter Muskelproblemen und steht fraglich zum Spiel am Samstag. Miroslav Klose prüft die Optionen im Kader. Styopa Mrktchyan und Mikayil Faye gelten als potenzielle Ersatzspieler für die wichtige Begegnung.

Fynn Otto steht unter Vorbehalt für das Heimspiel des 1. FC Nürnberg am Samstag. Der 24-jährige Abwehrchef könnte bei der Begegnung gegen Eintracht Braunschweig am 13 Uhr im Sky-Übertrag fehlen. Trainer Miroslav Klose beobachtet die Verfassung des Linksfußes genau, da eine definitive Zusage noch nicht vorliegt.

Verletzungsmeldung und Trainingsstatus

Fynn Otto litt bereits im Spiel gegen Darmstadt (2:0) unter muskulären Problemen in der Wade und fiel dort aus. Eine zweiwöchige Pause durch die Länderspiele hat die Schmerzen nicht vollständig beseitigt. Der Trainer betonte, dass Otto in der vergangenen Woche Teile des Mannschaftstrainings absolviert habe. Die Entscheidung über seine Einsatzfähigkeit hängt nun vom Verlauf des Abschlusstrainings ab.

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Ersatzoptionen im Kader

Styopa Mrktchyan ist der erste Anwärter, um den verletzten Otto auf dem Platz zu vertreten. Der 23-jährige armenische Nationalspieler ist seit seiner Länderspielreise wieder gesund und fit. Er hatte diese Funktion bereits im Spiel gegen Darmstadt erfolgreich übernommen. Seine Performance dort gilt als guter Indikator für eine mögliche Stammplatzierung in diesem Wochenende.

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Kaderentscheid und Konkurrenzsituation

Falls der Kaderplatz für Otto nicht freibleibt, rückt Mikayil Faye ins Aufgebot. Der 22-jährige Senegalese erhielt im Spiel gegen Darmstadt eine Chance. Trainer Miroslav Klose lobte dessen Fortschritte ausdrücklich. Der Spieler habe einen neuen Top-Speed erreicht, was das Trainerbüro sehr positiv und optimistisch stimme.

Wettbewerbsdruck und weitere Akteure

Mikayil Faye hat dadurch einen leichten Vorteil gegenüber Kristian Mandic. Der 19-jährige Akteur ist erst in dieser Woche nach einer Knieverletzung des Innenbands wieder ins Training zurückgekehrt. Faye wartet zudem nach wie vor auf seinen ersten Profieinsatz. Die Situation am Samstag wird also auch die Zukunft der jungen Talente im defensiven Mittelfeld prägen.