Der 1. FC Nürnberg will als erster Verein die 50+1-Regel rechtlich anfechten. Vorstand Niels Rossow kündigt Digitalisierung und Infrastruktur-Neuplanung an.

Als erster Verein im deutschen Profifußball kündigt der 1. FC Nürnberg eine historische Entscheidung an. Auf der Jahreshauptversammlung gab der Verein bekannt, einen Antrag auf die rechtssichere Umsetzung der 50+1-Regel zu stellen. Dies folgt einer Entscheidung des Bundeskartellamt es aus August dieses Jahres, das die Zulässigkeit dieser Regelung bestätigte.

Rechtliche Strategie und Wettbewerbsgleichheit

Die neue strategische Ausrichtung des 1. FC Nürnberg zielt darauf ab, strukturelle Ungleichheiten im Ligabetrieb zu beseitigen. Vorstand Niels Rossow erklärte, dass der Verein künftig nicht länger akzeptiere, in einem ungleichen Wettbewerb zu agieren. Er betonte, dass andere Vereine sich nicht an den Vorgaben halten würden, während der FCN stets konsequent das Regelwerk einhielt.

Also read Diese Anti-Aging-Bodylotion ist ab 50 Jahren so richtig gut!

Rossow führte aus, dass es bei einigen Konkurrenten keine Rolle spiele, was der Mutterverein und die aktiven Mitglieder entscheiden. Der Vorstand des FCN will diese Diskrepanz zukünftig durch die Einreichung des Antrags ausmerzen und somit faire Bedingungen für alle Teilnehmer der Liga schaffen.

Neuplanung der Gastronomie und des Club-Hauses

In puncto Infrastruktur verlässt sich der 1. FC Nürnberg auf interne Lösungen und neue Standorte. Die bekannten Stuhlfauth Stuben, ein beliebter Fan-Treffpunkt am Trainingsgelände, werden nicht als öffentliches Restaurant wiedereröffnet. Nach einem verheerenden Brand und der Kündigung der geplanten Betreiber durchläuft der Club nun eine Umstrukturierung zu einer reinen vereinseigenen Kantine für alle Sportler.

Advertisement

Für die Fans bleibt jedoch Zugang zur Gastronomie am Trainingsgelände erhalten. Konkret geplant sind Automaten und Foodtrucks, die ein bedienungsfreundliches Angebot gewährleisten sollen. Zusätzlich wird ein spezieller Aufenthaltsraum für Eltern der Spieler eingerichtet, um diesen während der Trainingseinheiten eine komfortable Verweilmöglichkeit statt des Verweilens im Freien zu bieten.

Parallel dazu bestätigt Vorstand Niels Rossow das Ende des derzeitigen Club-Hauses am Josephsplatz in der Nürnberger Innenstadt. Der Umzug ist für Ende Mai nächsten Jahres terminiert. Der Vorstand wies darauf hin, dass diese Maßnahme nicht auf Enttäuschung oder schlechter Performance beruht, sondern auf der Planung eines Umzugs in eine verbesserte Innenstadtlage.

Digitalisierung und memberzentrierte Verwaltung

Niels Rossow bewertete die bisherige digitale Präsenz des Vereins als aus der Zeit gefallen und kündigte umfassende Modernisierungsmaßnahmen an. Eine neue App, eine überarbeitete Website und ein zentrales Club-Portal sollen die Zukunft der Kommunikation definieren. Ziel ist es, interaktiver zu werden und klarere Botschaften an die Fans und Mitglieder zu senden.

Zu den Kernfunktionen des neuen digitalen Ökosystems gehört die selbstständige Datenverwaltung für die Mitglieder. Durch diese Maßnahme sollen bürokratische Hürden abgebaut werden, insbesondere im Bereich des Ticketings. Der 1. FC Nürnberg setzt damit auf eine effizientere, direkte Kommunikation und eine modernisierte member experience.