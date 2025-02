1. FC Nürnberg besiegt SSV Ulm und klettert weiter auf

Der 1. FC Nürnberg hat mit einem knappen 2:0 Heimsieg gegen den SSV Ulm 1846 den dritten Sieg in Folge gefeiert und sich in der 2. Fußball-Bundesliga weiter in Richtung Aufstiegszone gearbeitet. Casper Jander traf zum entscheidenden 1:0 in der 86. Minute.

1. FC Nürnberg feierte in der 2. Fußball -Bundesliga einen knappen 2:0 Heimsieg gegen den SSV Ulm 1846. Der „Club“ sicherte sich mit diesem Erfolg den dritten Sieg in Folge und kletterte damit weiterhin in Richtung Aufstiegszone. Im Max-Morlock-Stadion jubelten die Zuschauer über den Sieg, der in der Schlussphase durch zwei Tore erzielt wurde. Casper Jander traf in der 86. Minute nach zwei elegant ausgeführten Pirouetten aus 16 Metern wuchtig in den Winkel.

Coach Miroslav Klose zeigte sich an der Seitenlinie begeistert von der Leistung seines besten Spielers. In der Nachspielzeit erhöhte der eingewechselte Janis Antiste auf 2:0. Der Weg zum Nürnberger Heimsieg wurde jedoch durch einen Ulmer Spieler erst richtig geebnet. Maurice Krattenmacher, der bereits mit einer Gelben Karte belastet war, leistete sich in der 59. Minute eine Schwalbe im Strafraum. Schiedsrichter Richard Hempel zeigte Krattenmacher Gelb-Rot. In Überzahl dominierte Kloses Team gegen die kompakt verteidigenden Ulmer. Oliver Batista Meier hatte für die Gäste die beste Chance und scheiterte jedoch an „Club“-Torwart Jan Reichert (47.). In der zweiten Halbzeit geriet Gäste-Torwart Christian Ortag in den Fokus, der mehrere Schüsse von Jens Castrop (65.), Berkay Yilmaz (66.) und Tim Drexler (84.) parierte. Um den Sieg zu erzwingen, brachte Klose den Winter-Zugang Antiste als Joker in die Partie. Der Joker traf prompt nach dem Traumtor von Jander.





Fußball 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg SSV Ulm Miroslav Klose Casper Jander Janis Antiste

