Abwehrchef Fynn Otto ist beim 1. FC Nürnberg wieder schmerzfrei. Trainer Miroslav Klose hofft auf seinen Einsatz bei der Partie gegen den VfB Stuttgart und blickt auf das Spiel in Heidenheim.

Der 1. FC Nürnberg erhält eine wichtige Verstärkung für das kommende Bundesliga-Spiel. Abwehrchef Fynn Otto hat nach seinen muskulären Problemen das erste Mannschaftstraining der Woche vollständig mitgestaltet. Der 24-jährige Defensivspieler, der in den vergangenen Partien gegen den SV Darmstadt 98 und Eintracht Braunschweig fehlte, zeigte sich bei allen Übungen frisch und voll belastbar. Dies stellt eine enorme Erleichterung für die sportliche Leitung des Klubs dar.

Ohne Schmerzen bei vollem Einsatz

Die Rückkehr des Ex-Verlers wird von Seiten der Vereinsführung positiv bewertet. Trainer Miroslav Klose bestätigte, dass Fynn Otto bereits teilweise in der Vorwoche dabei war, das Training dort jedoch bewusst gesteuert wurde. In jenen Einheiten absolvierte der Abwehrspieler ein individuelles Programm, um ihn schrittweise an die Anforderungen heranzuführen. Nach eigenen Angaben ist der 24-Jährige nun schmerzfrei, was als sehr gut und schön für die Mannschaft beschrieben wird.

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Trotz der positiven Nachricht warnt der Chefcoach vor überzogenen Erwartungen. Klose weist darauf hin, dass Otto fast drei Wochen mehr oder weniger auf sein Mitwirken verzichten musste. Dieser Ausfall hat dazu geführt, dass der 24-Jährige noch einen gewissen Nachholbedarf in puncto Fitness und Rhythmuserlangung hat. Die Gesundheit des Spielers steht jedoch an erster Stelle und ist für den 46-jährigen Trainer das Wichtigste in diesem Stadium.

Alternative Optionen in der Defensive

Die Verletzung von Fynn Otto wurde in der Vergangenheit durch andere Akteure kompensiert, was jedoch nicht immer erfolgreich verlief. Stellvertretender Abwehrchef Styopa Mkrtchyan musste gegen Eintracht Braunschweig einen rabenschwarzen Tag erleiden. Zudem muss der 1. FC Nürnberg auf die Leistungen von Kristian Mandic setzen. Der 19-jährige Youngster hat nach seinem Comeback in der U23 noch Trainingsrückstände zu bewältigen.

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Miroslav Klose lobte die Leistung von Kristian Mandic beim 4:1-Sieg gegen die DJK Vilzing. Der 19-Jährige spielte 65 Minuten und zeigte sich dort sehr stabil und ohne Schmerzen. Dennoch hält der Trainer fest, dass es noch etwas dauern wird, bis Mandic als Kandidat für den Bundesligakader in Frage kommt. Es gehe hierbei vor allem um die Kondition, die erst noch aufgebaut werden muss. Der 23-jährige Mkrtchyan bleibt ebenfalls eine Option, wenn der 24-Jährige noch nicht 100-prozentig fit ist.

Planung für die Partie in Heidenheim

Falls es in den nächsten drei Tagen keinen Rückschlag bei der Genesung von Fynn Otto gibt, ist mit seiner Rückkehr in die Startelf zu rechnen. Der 24-Jährige dürfte am Freitag um 18.30 Uhr beim richtungsweisenden Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart auflaufen. Diese Partie ist von großer Bedeutung für die Tabellenposition des 1. FC Nürnberg und die weiteren Schritte in der Spielzeit. Eine erfolgreiche Teilnahme Ottos würde die defensive Stabilität des Teams erheblich stärken.

Trainer Miroslav Klose bereitet sich mit seiner Mannschaft auf ein absolutes Neuland vor. Der Ausflug ins Heidenheimer Stadion stellt für den Weltmeister eine besondere Situation dar. Weder als Spieler noch als Trainer hat Klose jemals in der Voith-Arena aktiv gewesen. Diese Umstände erfordern eine besondere Vorbereitung, um die Gegnerstrategien und die Bedingungen vor Ort optimal zu berücksichtigen. Die Fokuslegung liegt nun auf der vollständigen Gesundung der defizitären Abwehrspieler.

Die Erwartungen an die kommende Partie sind hoch, da der 1. FC Nürnberg Punkte nach Hause holen muss. Die Verfügbarkeit von Fynn Otto könnte den entscheidenden Unterschied machen. Seine Erfahrungen und die Führung im defensiven Bereich sind für die Taktik des Trainers unverzichtbar. Alle Beteiligten hoffen auf eine gesunde und intensive Woche, um die beste Leistung für das Spiel am Wochenende zu bringen.