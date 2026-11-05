1. FC Nürnberg gegen SV Darmstadt 98: Klose setzt auf Max-Morlock-Stadion

Trainer Miroslav Klose erwartet vom 1. FC Nürnberg gegen Darmstadt Druck durch die Fans. Das Team muss nach Heimschwäche punkten, während die Gäste auswärtsschwach sind.

Am Samstag findet im Max-Morlock-Stadion das Aufeinandertreffen des 1. FC Nürnberg und des SV Darmstadt 98 statt. Das Spiel beginnt um 13 Uhr. Trotz der Niederlage vor zwei Wochen gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 0:1 gilt der Club als starke Heimmannschaft. Seit Oktober 2025 verlor das Team nur drei Partien auf eigenem Platz.

Druck durch 41.500 Fans als Taktik

Der 1. FC Nürnberg-Trainer Miroslav Klose vertraut voll auf den Heimvorteil. Er rechnet mit 41.500 Zuschauern im Stadion. Klose betont, dass der ständige Druck der Fans entscheidend sein wird. Das Team müsse Spielfreude zeigen, um das Publikum für sich zu gewinnen. Dies sieht der Weltmeister als den Trumpf für das Spiel.

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Klose verlangt mehr Defensive-Stärke

Obwohl Klose optimistisch ist, sieht er Verbesserungsbedarf. Nach dem glücklichen 3:1-Sieg gegen den FC St. Pauli muss das Team noch arbeiten. Der Fokus lag in diesem Spiel zu stark auf offensiven Aktionen. Die Defensive gegen den Ball war nicht ausreichend stark. Darmstadt nutzt Standards gefährlich, wofür man sich vorbereiten muss.

Aktive Profis im Kader bereit

Alle zehn Profis, die am Mittwoch im Training geschont wurden, sind wieder verfügbar. Spieler wie Adam Markhiev nehmen wieder am Mannschaftstraining teil. Sie sind einsatzfähig für das kommende Wochenende. Dies stärkt die Aufstellung des 1. FC Nürnberg. Das Team kann auf eine volle Mannschaft setzen.

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Auswärtsschwäche bei Darmstadt 98

Der SV Darmstadt 98 ist extrem auswärtsschwach. Das Team steht vor einem traurigen Jubiläum. Sollte Darmstadt auch in Nürnberg nicht gewinnen, ist der Verein seit genau einem Jahr ohne Auswärtssieg. Der letzte Erfolg in der Fremde datiert vom 8. November 2025. Damals besiegte Darmstadt Hannover 96 mit 3:2.

Kalender für November und Januar

Am Dienstag, 17. November, findet um 17.30 Uhr die Jahreshauptversammlung in der Kia Metropol Arena statt. Am Freitag, 27. November, ist um 18.30 Uhr der 13. Spieltag beim 1. FC Heidenheim. Am Freitag, 11. Dezember, folgt um 18.30 Uhr der 15. Spieltag beim 1. FC Magdeburg. Vom 3. bis 10. Januar findet das Trainingslager in Herzogenaurach statt. Am Freitag, 22. Januar, ist um 18.30 Uhr der 18. Spieltag bei Dynamo Dresden angesetzt.