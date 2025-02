1. FC Nürnberg gegen Ulm: Trend-Breche gegen den Aufsteiger

Der 1. FC Nürnberg hat die ersten vier Spiele des neuen Jahres mit 9 Punkten erfolgreich abgeschlossen. Am Sonntag trifft der FCN auf den Aufsteiger Ulm. Der Club gewann in der laufenden Saison an den ersten sieben Spieltagen einzig gegen Schalke und den kommenden Gegner aus Ulm. Allerdings sprechen viele Gründe für einen Heimsieg des 1. FC Nürnberg.

Der 1. FC Nürnberg darf sich zuversichtlich auf die Rückrunde der 2. Bundesliga freuen. Das Team von Trainer Miroslav Klose hat die ersten vier Spiele des neuen Jahres mit 9 Punkten erfolgreich abgeschlossen und damit die Zielvorgabe, eine bessere Rückrunde als die Hinrunde zu spielen, fast erfüllt. Allerdings muss der FCN am Sonntag gegen den Aufsteiger Ulm (13:30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen einen Trend ankommen.

Denn der Club gewann in der laufenden Saison an den ersten sieben Spieltagen einzig gegen Schalke und den kommenden Gegner aus Ulm. Der Trend ist zwar besorgniserregend, aber er sollte die Nürnberger Fans nicht beunruhigen. Schließlich spricht vieles für einen Heimsieg des 1. FC Nürnberg. Der Club hat in dieser Saison das heimische Max-Morlock-Stadion wieder zu einer echten Festung gemacht. In der Heimtabelle liegt der Club aktuell mit sechs Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf dem vierten Platz und könnte mit einem Sieg sogar auf Platz zwei aufsteigen. Das letzte Mal daheim verloren haben die Nürnberger im September 2024 beim Spiel gegen den Hamburger SV. Ein weiterer Grund für Optimismus ist die herausragende Leistung des Mittelfeldspielers , der im Falle eines Ausfalls ob seiner herausragenden Fähigkeiten nicht zu ersetzen wäre. Klose bezeichnete ihn als 'unseren Motor'. Zudem hat Co-Trainer Jerome Polenz seinen Vertrag beim 1. FC Nürnberg verlängert. Polenz ist für seine analytischen Fähigkeiten bekannt und setzt mit seiner Arbeit während des Trainings immer wieder Impulse auf dem Platz. Trainer Klose lobt Polenz für seine Arbeit und sieht in ihm einen wichtigen Gewinn für das Trainerteam.





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

1. FC Nürnberg Ulm 2. Bundesliga Miroslav Klose Rückrunde Heimspiel Trend Co-Trainer Jerome Polenz

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

SSV Ulm 1846 live im Ticker: Fortuna hat Aufsteiger den Aufsteiger zu Gast im LivetickerHolen Sie sich die neuesten Fußball Updates auf Eurosport. Verfolgen Sie Fortuna Düsseldorf - SSV Ulm 1846 live am 01/02/2025. Ergebnisse, Statistiken und Kommentare in Echtzeit.

Weiterlesen »

Neu-Ulm: Großeinsatz der Polizei: Mann läuft mit Messer schreiend durch Neu-UlmVon dem Mann sei keine Bedrohung ausgegangen, heißt es. Am Tag danach wird an seiner Wohnanschrift angetroffen - wieder mit einem Messer in der Hand.

Weiterlesen »

Chinas KI-Sensation DeepSeek: Der Aufsteiger, der die Welt der KI auf den Kopf stelltDeepSeek, ein junges KI-Startup aus China, hat mit seinem Open-Source-Modell die Welt der KI im Sturm erobert. Durch seine hohe Effizienz und vergleichbare Leistungsfähigkeit zu teureren Modellen wie OpenAI oder Google stellt es die etablierte KI-Landschaft infrage. Die App DeepSeek, die auf diesem Modell basiert, sorgt für Furore und stellt die Relevanz von Chip-Herstellern wie Nvidia in Frage.

Weiterlesen »

Galgenhumor? Basketball-Schlusslicht Göttingen spielt Undertaker-MusikKurioser Moment bei der Niederlage der BG Göttingen in der Basketball-Bundesliga gegen Ratiopharm Ulm.

Weiterlesen »

Baden-Württemberg fördert E-Bus-Lader in Ulm und Neu-UlmDas Verkehrsministerium Baden-Württemberg und das Regierungspräsidium Tübingen haben den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm einen Förderbescheid über 24,6 Millionen Euro überreicht. Die Förderung unterstützt „zentrale Maßnahmen zur Umstellung des öffentlichen Nahverkehrs auf emissionsfreie Bus-Antriebe“ – vor allem bei der Ladeinfrastruktur.

Weiterlesen »

Ulm-Jungingen: Mann kommt bei Feuer in Ulm ums LebenAm späten Dienstagabend kommt es im Ulmer Stadtteil Jungingen zu einem Feuer. Die Einsatzkräfte finden einen Toten - ob es der 89-jährige Bewohner des Hauses ist, ist noch unklar.

Weiterlesen »