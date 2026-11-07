1. FC Nürnberg gewinnt, Joti Chatzialexiou verlässt Stadion

Der 1. FC Nürnberg besiegt Darmstadt 2:0 durch Tore von Scobel und Böving. Sportvorstand Joti Chatzialexiou verlässt die Partie vorzeitig und hat sich bereits verabschiedet.

Der 1. FC Nürnberg hat seine Chancen auf die Aufstiegsplätze in der 2. Bundesliga mit einem klaren 2:0-Sieg gegen den SV Darmstadt 98 verbessert. Das Team unter der Anleitung von Cheftrainer Miroslav Klose zeigte sich im heimischen Max-Morlock-Stadion von seiner besten Seite und kürzte den Rückstand auf Tabellenführer Hertha BSC vorerst auf vier Punkte. Die Ausgangsbedingungen für das Duell sprachen eindeutig für die Franken, da Darmstadt seit genau einem Jahr keinen einzigen Auswärtssieg mehr verbuchen konnte. In der eigenen Arena gilt der FCN als uneinnehmbare Festung, wobei das Team seit Oktober 2025 dort nur drei Niederlagen hinnehmen musste. Diese Dominanz bestätigte sich auch am Spieltag, wo die Spieler die defensive Stabilität mit effektiver Offensive kombinierten.

Spielverlauf und Torschützen beim FCN

Die Partie begann mit einer ersten Halbzeit, die von viel Ballbesitz geprägt war, aber kaum nennenswerte Torgefahr für beide Seiten bereithielt. Die Entscheidung fiel erst nach der Pause, als der erfahrene Stürmer Scobel die Führung für die Nürnberger herstellte. Kurz nach der Halbzeitpause verwandelte er aus elf Metern flach und trocken ins rechte Eck und erhöhte damit den Druck auf die Gäste. Für den SC Darmstadt 98 war dies bereits das zwanzigte Gegentor der laufenden Saison, was die defensive Anfälligkeit der Gäste unterstreicht. Die Nürnberger legten den Sieg gegen Ende der Partie nach, als der Däne Böving das Ergebnis auf 2:0 bestätigte und die drei Punkte sicherboxte.

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Sportvorstand Chatzialexiou verlässt vorzeitig das Stadion

Während das Team auf dem Feld feierte, fand an der Seitenlinie eine wichtige Personalentwicklung statt. Der noch amtierende Sportvorstand des 1. FC Nürnberg, Joti Chatzialexiou, war nicht mehr im Stadion anzutreffen, als die Partie zu Ende ging. Laut Aufsichtsratsvorsitzendem Peter Meier hat sich Chatzialexiou bereits beim Verein verabschiedet. Ein formeller Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber ist jedoch noch nicht fixiert oder offiziell bestätigt worden. Für den 50-Jährigen bleibt die Situation somit im Fluss, auch wenn sein Ausstieg aus dem laufenden Spielbetrieb bereits vollzogen war.

Kaiserslautern holt wichtigen Auswärtssieg in Osnabrück

Neben dem FCN konnte auch der 1. FC Kaiserslautern seine Leistungsfähigkeit mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg bei der VfL Osnabrück beweisen. Trainer Torsten Lieberknecht bewies dabei ein goldenes Händchen bei seinen Einwechslungen, da der Joker Tazemeta kurz nach seiner Ersatzbetreuung in der 55. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Durch diesen Sieg kletterten die Pfälzer zumindest bis zum Abend des Spieltags auf Platz drei der Tabelle. Sie setzten damit ihre direkten Konkurrenten Hertha BSC und den VfL Wolfsburg unter Druck, die in der Folgerunde um 20:30 Uhr aufeinandertreffen.

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Kiel und Sekine: Eigentor und später Ausgleich scheitern

Ein äußerst kurioses Geschehen bot sich den Fans im Duell zwischen Holstein Kiel und dem DSC Arminia Bielefeld. Der Kieler Verteidiger Hiroki Sekine musste am Ende ein bitteres Lehrstück erleben. In der 14. Minute grätschte der Japaner nach einem scharfen Pass von seinem Mitspieler Sicker unglücklich in den eigenen Ball und schoss ins eigene Netz. Dies war bereits sein zweites Eigentor in dieser Saison, was ihn zum Wiederholungstäter machte. Kiel blieb somit in der roten Laternenposition, trotz des enormen Aufwands.

Kompensation durch Sekine und Führung durch Bielefeld

Nach der Pause versuchte Holstein Kiel, die Nachteile wieder gutzumachen, und Hiroki Sekine selbst war derjenige, der zur Tat schritt. Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankte Balzi von rechts ins Strafraumgebiet. Sekine sprang hoch und köpfte den Ball精准 ins linke Eck, diesmal ins richtige Tor. Die Freude über den Ausgleich hielt jedoch nicht lange an, da der DSC-Profi Young in der 79. Minute zum 1:2 für Bielefeld traf. Damit waren die Bemühungen von Sekine und seinem Team umsonst. Kiel behält die rote Laterne und verpasste die Chance, bis auf Platz zehn aufzurücken, was die enge Konkurrenz in der zweiten Liga erneut deutlich macht.