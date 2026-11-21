Nach hart erkämpften Siegen rücken 1. FC Nürnberg, Hannover 96 und VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga auf die vorderen Plätze. Erfahren Sie mehr über die Spielverläufe und Tabellenstände.

In der laufenden Saison der 2. Bundesliga haben drei wichtige Vereine ihre Punkte nicht nur knapp, sondern mit höchster Entschlossenheit gesichert. Der 1. FC Nürnberg musste in einem dramatischen Duell gegen Eintracht Braunschweig kämpfen, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Parallel dazu feierte Sandro Wagner mit Hannover 96 einen entscheidenden Last-Minute-Sieg gegen SpVgg Greuther Fürth, und der VfL Wolfsburg nutzte defensive Fehler von Holstein Kiel, um auf Platz vier vorzurücken. Diese drei Ergebnisse haben die aktuelle Tabelle signifikant verschoben und zeigen, wie knapp die Grenzen zwischen Erfolg und Misserfolg in dieser Liga gezogen sind.

Nürnberg kämpft gegen Braunschweig um die Tabellenposition

Der 1. FC Nürnberg ging im Max-Morlock-Stadion nach einem starken Solo von Julian Justvan in der zehnten Minute in Führung. Kurz danach versenkte Verteidiger Alexios Kalogeropoulos beim Klärungsversuch eines geblockten Schusses von Yann Sturm den Ball im eigenen Tor. Da Sturm jedoch im Abseits gestanden hatte, zählte dieser Treffer nicht. Doch die Gäste blieben dran und erzwangen in der 61. Minute ein weiteres Eigentor durch Javier Fernández, der die Parade von Torwart Jan Reichert als Abpraller ins Netz beförderte. Sturm drehte die Partie in der Schlussphase dann komplett. Im Verlauf des Spiels hatte Nürnberg immer wieder Probleme mit dem hohen Pressing der Gäste, blieb aber selbst durch einen Volley-Aufsetzer von William Böving gefährlich in der 28. Minute. Auch nach der Pause konnte der Club seine Chancen nicht nutzen. Für Braunschweig verpasste Maximilian Entrup in der 78. Minute die Chance auf den Ausgleich.

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Sandro Wagner feiert Sieg mit Hannover gegen Greuther Fürth

Sandro Wagner, einst Co-Trainer bei der deutschen Nationalmannschaft, feierte im sechsten Spiel mit Hannover 96 den zweiten Sieg. Der Vierte der abgelaufenen Saison verbesserte sich in der Tabelle mit 15 Punkten auf Rang acht. Ole Pohlmann brachte die Gäste in der 34. Minute in Führung. Stefan Teitur Thordarson und Taibi, der aus 20 Metern traf, drehten eine umkämpfte Partie. Das Stadion am Maschsee brodelte, als Taibi das entscheidende Tor erzielte. Die Partie hatte mit einem Schrecken für Hannover 96 begonnen: Mittelstürmer Benjamin Källman blieb nach fünf Minuten im Strafraum von Greuther Fürth liegen und konnte nicht weitermachen. Fürth, das zum zweiten Mal in Folge verlor, liegt mit zwölf Zählern im unteren Mittelfeld. Torjäger Felix Klaus fehlte bei Hannover verletzungsbedingt.

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Wolfsburg nutzt Defizite von Holstein Kiel aus

Wolfsburg schiebt sich mit 22 Punkten zunächst auf Rang vier. Die Mannschaft von Trainer Tobias Strobl liegt einen Punkt hinter Überraschungsteam 1. FC Magdeburg, das den Relegationsplatz drei innehat. Kiels Keeper Timon Weiner lenkte in der 50. Minute einen Wolfsburger Eckstoß ins eigene Tor. Auch beim zweiten VfL-Treffer durch Fraser Hornby in der 67. Minute half eine unsortierte und überforderte Holstein-Defensive mit. Den Schlusspunkt setzte Fabian Reese mit einer direkt verwandelten Ecke in der 76. Minute. Wolfsburg hätte früh schon die Weichen auf Sieg stellen können, doch der Ex-Kieler Reese vergab aus zehn Metern freistehend in der 15. Minute. Kurz darauf scheiterte Robert Glatzel per Kopf aus guter Position in der 17. Minute an Weiner.

Tabelle und Auswirkungen auf den Klassifikationskampf

Kiel bleibt mit mickrigen acht Punkten klar Letzter, nachdem Tim Walter das Team verlassen hatte. Holstein wurde in der Folge mutiger und kreierte eigene Chancen. Dann patzte Weiner schwer bei der scharfen Ecke von Alexander Bernhardsson. Kurz darauf kam es zu einem Missverständnis mit David Zec. Auch beim dritten Wölfe-Tor schwächelte die KSV-Defensive, als Reeses Eckstoß über den kurzen Pfosten im Netz landete. Diese Ergebnisse zeigen, dass in der 2. Bundesliga jedes Detail zählt und defensive Fehler teuer bezahlt werden. Die Teams im oberen Tabellenbereich müssen weiter an ihrer Konstanz arbeiten, während die Vereine im unteren Mittelfeld und am Tabellenende um jeden Punkt kämpfen.