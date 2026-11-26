Der 1. FC Nürnberg reist am Freitag zum 1. FC Heidenheim, nachdem die letzten drei Auswärtsspiele verloren gingen. Julian Justvan fordert vollen Einsatz und Mentalität.

Der 1. FC Nürnberg steht am Freitag vor einer schwierigen Auswärtsaufgabe beim 1. FC Heidenheim. Das Spiel auf der Ostalb beginnt um 18.30 Uhr und wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Zusätzlich gibt es einen Live-Ticker auf BILD.de. Für die Mannschaft von Klose geht es darum, nach einer Phase ohne Stabilität wieder eine klare Antwort auf dem Platz zu geben.

Die Ausgangslage ist eindeutig: Die Formkurve der Nürnberger zeigt seit Wochen nach unten. Auch das Ergebnis gegen Braunschweig stimmte nicht. Deshalb ist nach dem Spiel gegen Braunschweig eine Reaktion gefragt, und zwar genau dort, wo die Mannschaft zuletzt die meisten Punkte verloren hat.

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Schwache Auswärtsbilanz des FCN in Heidenheim

Der 1. FC Nürnberg hat auf der Ostalb wenig Grund zur Zuversicht. Die letzten drei Gastspiele in Heidenheim gingen allesamt verloren. Im Jahr 2023 setzte es sogar eine 0:5-Niederlage, die in der Bilanz der Auswärtsfahrten besonders deutlich ins Gewicht fällt.

Dass die Gastgeber selbst in einer schwierigen Phase stecken, macht die Aufgabe nicht automatisch leichter. Der 1. FC Heidenheim ist seit nunmehr sieben Partien ohne Sieg. Für den FCN bedeutet das, dass ein sportlich angeschlagener Gegner trotzdem mit hoher Intensität auftreten dürfte, weil er den Anschluss an die Spitze nicht verlieren will.

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Julian Justvan fordert Mentalität und Einsatz

Der Nürnberger Mittelfeldspieler Julian Justvan, 28 Jahre alt, kennt den Gegner gut. Er erklärte, dass er Heidenheim kenne und wisse, dass es dort ebenfalls nicht rund laufe. Gleichzeitig zeigte er sich überzeugt, dass die Heidenheimer alles geben werden, um die Serie ohne Sieg zu beenden.

Gerade deshalb sieht Justvan das Duell als wichtige Prüfung. Nach seiner Einschätzung wird Heidenheim seine Mentalität auf den Platz bringen, und Nürnberg muss dagegenhalten. Er geht davon aus, dass in diesem Spiel nicht schöner Fußball den Ausschlag gibt, sondern deutlich mehr Einsatz und Willen gefragt sind.

Der Linksfuß bewertet die Partie auch als Test, ob jeder im Team verstanden hat, worauf es in der 2. Liga ankommt. Justvan war bei der Niederlage gegen Braunschweig nicht nur wegen seines Tores der beste Nürnberger auf dem Platz. Sein Auftritt zeigt, dass er zu den Spielern gehört, die in schwierigen Momenten Verantwortung übernehmen.

Charaktertest für die 2. Bundesliga in Heidenheim

Die Partie in Heidenheim ist für den 1. FC Nürnberg mehr als ein einzelnes Auswärtsspiel. Sie entscheidet darüber, ob die Mannschaft nach den jüngsten Rückschlägen wieder zu einer stabilen Leistung findet. Für Fans und Verantwortliche ist der Freitagabend deshalb ein Gradmesser für die kommenden Wochen.

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Justvan machte deutlich, dass andere Spieler jetzt ebenfalls liefern müssen. In Heidenheim gehe es darum, den Charaktertest nicht nur anzunehmen, sondern auch zu bestehen. Die Frage lautet damit, wer in der Mannschaft bereit ist, im Zweikampf und in der Organisation vorneweg zu gehen, wenn der Gegner mit Wucht dagegenhält.