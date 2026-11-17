Der 1. FC Nürnberg meldet einen Jahresgewinn von 1,5 Millionen Euro, doch ohne hohe Transfereinnahmen wäre das Ergebnis negativ. Analyse der Finanzen.

Der 1. FC Nürnberg blickt bei seiner Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025/2026 auf ein deutlich verkleinertes positives Ergebnis zurück. Nach den Rekordzahlen des Vorjahres konnte der Verein einen Jahresgewinn von 1,5 Millionen Euro ausweisen. Diese Zusage stellt eine klare Reduktion im Vergleich zu den früheren Perioden dar und markiert einen neuen Abschnitt in der wirtschaftlichen Steuerung der Frankfurter.

Umsatzrückgang und straffer Kostenrahmen

Die Gesamterlöse des 1. FC Nürnberg beliefen sich auf 73,8 Millionen Euro. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 105,3 Millionen Euro. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Einnahmen entfällt mit 34,4 Millionen Euro auf die Vertriebserlöse. Der Vergleichswert aus der vorherigen Saison lag bei 33,3 Millionen Euro, was eine leichte Steigerung in diesem Bereich zeigt. Den Erlösen stehen Aufwendungen in Höhe von 72,3 Millionen Euro gegenüber. Die Ausgaben der Vorsaison beliefen sich auf 92,2 Millionen Euro, was eine signifikante Reduktion der Belastungen bedeutet.

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Das Eigenkapital des Vereins stieg deutlich an. Der Wert liegt nun bei 12 Millionen Euro. Im Konzernbereich beträgt das Eigenkapital 7,2 Millionen Euro. Zum Vergleich: Noch 2024 mussten die Franken ein negatives Eigenkapital im Konzern von 7,3 Millionen Euro ausweisen. Diese Entwicklung zeigt einen starken Rückgang der Verschuldung. Darüber hinaus investierte der 1. FC Nürnberg 1,2 Millionen Euro in Infrastruktur und Digitalisierung. Diese Mittel fließen direkt in die langfristige Infrastruktur des Clubs.

Abhängigkeit von Transferüberschüssen

Der erzielte Gewinn von 1,5 Millionen Euro steht in direktem Zusammenhang mit außergewöhnlichen Transferaktivitäten. Ohne die erneut überdurchschnittlich hohen Transfereinnahmen von 19,5 Millionen Euro hätte der 1. FC Nürnberg ein beträchtliches Jahresminus erzielt. Diese Summe entstand durch die Verkäufe von Jander, Castrop, Gruber und Villadsen. Die Transferausgaben beliefen sich auf 4,2 Millionen Euro. Dies ergab einen Transfer-Nettogewinn von 15,3 Millionen Euro.

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Da es sich bei diesen Zahlen um Sondereffekte handelt, darf sich der Verein nicht auf dem erreichten Gewinn ausruhen. Das strukturelle Defizit im Verein liegt bei 2,2 Millionen Euro. Im Vorjahr betrug dieses Defizit 3,0 Millionen Euro. Der Club versuchte durch gezielte Verkäufe, die finanzielle Lage zu stabilisieren. So verkaufte der Club nach Informationen von BILD schon im März Innenverteidiger Fabio Gruber im Alter von 24 Jahren für gut drei Millionen Euro nach Mainz. Diese Maßnahme sorgte dafür, dass die Transfer-Einnahmen noch im letzten Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2026 verbucht werden konnten.

Spielerausgaben explodieren um fast 50 Prozent

Der Profi-Etat des 1. FC Nürnberg ist innerhalb von vier Jahren regelrecht explodiert. Im Zeitraum von 2021/22 bis 2025/26 stieg der Etat von 13,7 Millionen Euro auf nunmehr 20,5 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung um 49,6 Prozent. Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr, in dem sich der Verein auf Platz 2 der Tabelle befindet, ist diese Entwicklung teilweise zu rechtfertigen.

Allerdings stellt sich die Frage nach der Nachhaltigkeit dieser Strategie. Mit Blick auf die letzten Endplatzierungen in den Jahren 8., 10., 12. und 14. sind die drastisch gestiegenen Lizenzspieler-Ausgaben nur schwer zu erklären. Auch die aktuelle TV-Tabelle wirft Fragen zur Effizienz der Investitionen auf. Der Finanzvorstand des 1. FC Nürnberg, Stefan Heim, zeigte sich dennoch mit den aktuellen Zahlen zufrieden. Heim betonte, dass gute wirtschaftliche Zahlen die Basis für erfolgreichen Fußball sind.

Finanzielle Spielräume und Strategie

Stefan Heim erklärte, dass es wichtig war, finanzielle Spielräume zu erarbeiten. Dadurch mussten keine Spielerverkäufe aufgrund einer wirtschaftlichen Notwendigkeit getätigt werden. Im Gegenteil: Der Verein konnte es sich sogar leisten, attraktive Angebote abzulehnen. Als Beispiel nannte Heim das Angebot für Mohamed Ali Zoma. Das Ziel des Vorstands ist es, auf Dauer wirtschaftlich stark und handlungsfähig zu sein.

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Diese Strategie zielt darauf ab, die Abhängigkeit von verkäufen zu reduzieren. Dennoch bleibt die hohe Strukturbelastung von 2,2 Millionen Euro ein kritischer Faktor. Die Kombination aus gestiegenen Ausgaben im Kader und der Notwendigkeit, durch Verkäufe die Bilanz zu korrigieren, kennzeichnet die aktuelle Situation des 1. FC Nürnberg. Die künftige Entwicklung hängt stark davon ab, ob es gelingt, die sportlichen Erfolge nachhaltiger zu gestalten, um die finanziellen Risiken zu minimieren. Der Weg zurück zu einem stabilen Kernergebnis ohne große Sondereffekte wird die nächste Herausforderung sein.