1. FC Nürnberg: Scobel und Haugen kämpfen um den Mittelstürmer-Platz

Piet Scobel und Sigurd Haugen kämpfen beim 1. FC Nürnberg um den Mittelstürmer-Platz. Klose hat jetzt zwei Torjäger, aber nur eine Position.

Im Duell um den Mittelstürmer-Posten beim 1. FC Nürnberg hat Trainer Miroslav Klose (48) plötzlich zwei Torjäger, aber nur einen Platz. Piet Scobel (21) und Sigurd Haugen (29) konkurrieren um die Spitze, seit sich Scobel beim Zweitligisten in dieser Saison endgültig durchgesetzt hat.

Scobel traf in elf Pflichtspielen bereits sechsmal. Der 1,91 Meter große Stürmer dürfte auch am Samstag um 13 Uhr gegen den SV Darmstadt 98 gesetzt sein. Die Partie wird auf Sky sowie im Live-Ticker auf BILD.de übertragen.

Also read Adam Markhiev: Nürnberg-Profi ohne ernsthafte Verletzung nach Schreckmoment

Haugen trifft in vier Tagen zweimal für den Club

Sigurd Haugen erzielte vorige Woche innerhalb von vier Tagen seine ersten beiden Treffer für den 1. FC Nürnberg. Der Norweger war im Sommer ablösefrei vom TSV 1860 München gekommen und hatte bis dahin auf seine Chance gewartet.

Den ersten Treffer erzielte Haugen im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen, das Spiel endete 2:5. Wenig später gelang ihm beim FC St. Pauli aus fast unmöglichem Winkel das wichtige 2:1, die Partie endete 3:1 für den Club.

Advertisement

Haugen selbst betonte, dass er nur darauf gewartet habe, spielen zu dürfen. Entscheidend sei, bereit zu sein, wenn sich die Chance bietet, und genau diese Gelegenheit habe er nun genutzt.

Scobel und Haugen: Konkurrenzkampf auf hohem Niveau

Haugen räumt ein, dass es schwer wird, an Piet Scobel vorbeizuziehen. Der Konkurrenzkampf sei deutlich intensiver geworden, so der Norweger, und Scobel sei ein sehr guter Spieler, der zudem bärenstark auftrete.

Haugen sieht die Situation dennoch nüchtern. Es sei hart, aber beide Stürmer müssten sich gegenseitig pushen und zusammenarbeiten. Für den Trainingsalltag und die Spieltage bedeutet das, dass jeder der beiden die Leistung des anderen als Ansporn nutzen muss.

Größter Gewinner des neuen Mittelstürmer-Duells ist nach Einschätzung der Beobachter Trainer Miroslav Klose. Der frühere Weltklasse-Angreifer verfügt nun über zwei Stürmer, die treffen können. Klose beschreibt die Entwicklung als Prozess, den er gemeinsam mit seinem Team über Monate angestoßen habe, und verweist auf Qualität, doppelt besetzte Positionen und Alternativen, die von der Bank nachkommen können.

Advertisement

Samstag gegen Darmstadt entscheidet über Aufstellung

Für den 1. FC Nürnberg bringt die Konkurrenz im Angriff eine breitere Auswahl, die im Saisonverlauf an Bedeutung gewinnen kann. Die vorliegende Aufstellung führt Piet Scobel als Angreifer auf und zeigt, dass Klose die Spitze aktuell an ihn bindet.

Der nächste Prüfstein folgt am Samstag um 13 Uhr gegen den SV Darmstadt 98. Dann wird sich zeigen, ob Scobel seinen Stammplatz gegen den Druck von Sigurd Haugen verteidigen kann oder ob Klose die Rollen neu verteilt.

Für Fans und Beobachter ist das Spiel damit mehr als ein normaler Spieltag. Es zeigt, wie sich der Angriff des 1. FC Nürnberg entwickelt, wenn zwei treffsichere Stürmer um dieselbe Position kämpfen.