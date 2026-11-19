Der 1. FC Nürnberg fördert gezielt eigene Mitarbeiter. Nach Dieter Frey folgen weitere interne Beförderungen. Die Strategie soll Stabilität im Verein sichern und neue Perspektiven für das Personal eröffnen.

Der 1. FC Nürnberg hat seine Personalstrategie grundlegend überdacht und setzt nun verstärkt auf interne Karrierewege. Anfang November wurde der Nachwuchs-Leiter Dieter Frey als Nachfolger von Joti Chatzialexiou zum neuen Sportvorstand befördert. Dies markiert einen signifikanten Schritt in der Vereinsgeschichte, da es sich um die erste vakante Vorstandspostition handelt, die mit einer internen Lösung besetzt wurde. Die Vereinsführung betont damit eindeutig ihren Willen, langjährige Mitarbeiter zu fördern und an das Unternehmen zu binden.

Interner Aufstieg als strategischer Ansatz

Dieter Frey hat eine außergewöhnliche Verbindung zum Verein, die sich über ein Vierteljahrhundert erstreckt. Seit 25 Jahren ist der 54-jährige Ex-Profi Teil der Struktur des FCN, zunächst als aktiver Spieler und später in der Jugendtrainer-Ausbildung. Seine Ernennung zum Sportvorstand folgt einem klaren Muster: Die Organisation prüft konsequent zuerst das eigene Personal, bevor externe Kandidaten angegangen werden. Diese Philosophie beschreibt Frey selbst mit einer einfachen Fußball-Metapher: Man schaue zunächst, ob der Verein über eigene qualifizierte Talente verfügt, ehe man nach außen sucht.

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Vorstandsperspektive und Mitarbeiterzufriedenheit

Aufsichtsrats-Chef Peter Meier hebt die symbolische Bedeutung dieser Entscheidung hervor. Bei der Vorstellung von Dieter Frey betonte der 64-Jährige, dass dies das erste Mal sei, dass man einen Vorstand aus den eigenen Reihen kreieren könne. Für ihn ist diese Maßnahme ein starkes Signal für alle Mitarbeiter in allen Bereich des Vereins. Die Strategie zielt darauf ab, Motivation und Loyalität zu steigern, indem klare Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der hierarchischen Strukturen geschaffen werden. Dies soll die interne Bindung an den Club nachhaltig stärken.

Weitere interne Beförderungen in der Praxis

Der Aufstieg von Dieter Frey ist nicht ein isoliertes Ereignis, sondern Teil einer breiteren Entwicklung. Bereits vor seiner Vorstandsberufung wurden wichtige Schlüsselpositionen im Verein intern besetzt. So stieg Ex-Profi Christopher Schindler vom Jugendtrainer zum neuen Scouting-Chef auf. Auch im Marketing-Bereich gab es Veränderungen: Jörg Burkhardt übernahm im Alter von 41 Jahren die Position des Geschäftsführers der Marketing-GmbH und folgte damit auf Dirk Schlünz. Diese Beispiele zeigen, dass die Praxis der internen Nachbesetzung bereits systematisch angewendet wird.

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Kompletter Austausch in der Jugendabteilung

Auch die Neubesetzung in der Nachwuchsarbeit erfolgte nach dem gleichen Prinzip. Dieter Frey wurde bereits im Februar dieses Jahres zum Nachwuchs-Chef befördert, nachdem er Michael Wiesinger ersetzt hatte, der nun am Campus des FC Bayern tätig ist. Bei der nachfolgenden Besetzung der Jugendabteilung wurden erneut interne Lösungen gefunden. Reinhold Hintermaier, der zuvor als Ausbildungsleiter für die Altersklassen U14 bis U17 zuständig war, hat nun die Leitung der Sportabteilung übernommen. Gitana Elsner, die seit elf Jahren beim FCN arbeitet, übernahm zusätzlich die Leitung der Administration. Diese flächendeckende Besetzung durch interne Kräfte unterstreicht die konsequente Umsetzung der neuen Personalpolitik.

Zukunftsperspektive und externe Optionen

Trotz der klaren Präferenz für interne Kandidaten bleibt der Markt nicht verschlossen. Sollte sich kein passender interner Kandidat für eine Führungsposition finden, wird der Verein weiterhin auf externe Expertise zurückgreifen. Die Strategie lautet also fordern, fördern und befördern, wobei externe Eingriffe als Reserveoption dienen. Dieser hybride Ansatz soll sicherstellen, dass der Verein sowohl von der Kontinuität und Kulturverankerung interner Mitarbeiter profitiert als auch bei Bedarf spezifische externe Kompetenzen hinzuzieht. Damit kombiniert der 1. FC Nürnberg traditionelle Vereinswerte mit modernem Personalmanagement.