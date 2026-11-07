1. FC Nürnberg siegt 2:0 gegen Darmstadt 98 und hält Anschluss an Tabellenführer Hertha BSC

Der 1. FC Nürnberg gewinnt die Bundesliga-Partie mit 2:0 gegen Darmstadt 98. Torschützen sind Scobel und Böving. Der Rückstand auf Hertha beträgt vier Punkte.

Der 1. FC Nürnberg hat seine Aufstiegsambitionen in der Bundesliga mit einem klaren 2:0-Sieg gegen Darmstadt 98 bestätigt. Durch das Ergebnis bleibt der Club unter der Leitung von Miroslav Klose im direkten Rennen um die direkte Qualifikation für die Bundesliga voll dabei. Gleichzeitig verkürzt der 1. FC Nürnberg den Rückstand auf den Tabellenführer Hertha BSC vorläufig auf vier Punkte, was die Spannung im oberen Tabellengeviert deutlich erhöht.

Scobel und Böving entscheiden das Spiel

Die entscheidenden Momente ereigneten sich nach der Halbzeitpause. Miroslav Scobel nutzte eine klare Situation und traf kurz nach dem Seitenwechsel per Flachschuss aus elf Metern trocken ins rechte Eck zum 1:0. Dieser Treffer sorgte für Entlastung, da die erste Halbzeit zwar ballbesitzintensiv war, aber kaum Torchancen bot. Kurz vor dem Ende des Spiels legte Böving den Deckel auf und traf zum Endstand von 2:0. Für Darmstadt 98 bleibt dies ein bitterer Abend, da die Lilien seit genau einem Jahr auf einen Auswärtssieg warten und bereits das zwanzigte Gegentor der Saison hinnehmen mussten.

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Politische Umbrüche beim FCN

Neben den sportlichen Erfolgen zeichnet sich ein politischer Wandel beim 1. FC Nürnberg ab. Noch-Sportvorstand Joti Chatzialexiou war bei diesem Sieg nicht im Stadion zu sehen. Laut Aufsichtsratsvorsitzendem Peter Meier hat sich Chatzialexiou bereits vom FCN verabschiedet. Ein offizieller Wechsel ist jedoch noch nicht final besiegelt, was für Unsicherheit in der Vereinsführung sorgt, während der Trainerstab um den Cheftrainer weiterarbeitet und den Fokus auf die restlichen Spiele legt.

Lautern siegt und drängt auf Platz drei

Parallel zum Spiel in Nürnberg zeigt sich auch bei 1. FC Kaiserslautern Entlastung. Trainer Torsten Lieberknecht konnte mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen Osnabrück die richtige Antwort auf die vergangene Niederlage gegen Hertha BSC geben. Der Joker Tazemeta sorgte kurz nach seiner Einwechslung in der 55. Minute für den entscheidenden Treffer. Damit springen die Pfälzer zumindest bis zum Abend auf Platz drei und machen Druck auf Hertha BSC und VfL Wolfsburg, die um 20:30 Uhr aufeinandertreffen.

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Chaos in Kiel und bitteres Aus

In der anderen Partie der Runde gab es ein dramatisches Spektakel in Kiel. Der Kieler Verteidiger Hiroki Sekine traf zunächst in der 14. Minute nach einem scharfen Pass von Sicker ins eigene Netz. Dies war sein zweites Eigentor dieser Saison. Zum Glück für den 24-Jährigen schlug er nach der Pause zurück und köpfte in der 76. Minute den Ball ins linke Eck zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Freude hielt jedoch nicht an, da DSC Arminia Bielefeld drei Minuten später durch Young wieder in Führung ging und das Spiel mit 1:2 entschied.

Die Niederlage bedeutet für den HSV Kiel, die rote Laterne zu behalten. Mit einem Sieg hätte man auf Platz zehn springen können, was die Enge der 2. Liga eindrücklich demonstriert. Während Nürnberg und Kaiserslautern punkten, bleibt Darmstadt 98 hinter den Erwartungen zurück und muss nun auf die Ergebnisse der anderen Konkurrenten hoffen, um die Anschlussplätze nicht zu verlieren.