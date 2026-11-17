Der 1. FC Nürnberg stellt ein Genossenschaftsmodell vor, um 25 Millionen Euro für den Stadionneubau zu sammeln und die Genehmigung durch die Stadt Nürnberg zu sichern.

Der 1. FC Nürnberg befindet sich in einer kritischen Phase bezüglich des Bauprojekts für sein neues Stadion, da die zeitlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zunehmend unter Druck geraten. Am kommenden Donnerstag um 9 Uhr wird der Stadtrat in einer öffentlichen Sitzung den Haushalt für das Jahr 2027 beraten, wobei ein zentraler Punkt die Festlegung von 50 Millionen Euro in der mittelfristigen Finanzplanung für den Stadionbau sein soll. Ob diese Beschlussfassung durchgeht, bleibt jedoch aktuell völlig offen und hängt von mehreren rechtlichen und politischen Hürden ab. Selbst wenn der Stadtrat der notwendigen Finanzierungsgrundlage zustimmt, ist die Zustimmung der Ansbacher Bezirksregierung erforderlich, bevor Bauarbeiten beginnen können. Diese prüft sorgfältig, ob der eingereichte Haushalt mit den geltenden Rechtsvorschriften konform ist, da die Stadt Nürnberg derzeit aufgrund einer enormen Schuldenlast in einer sogenannten Haushaltssperre gefangen ist. Diese administrative Blockade erschwert jede kurzfristige Planung und verzögert die notwendigen Schritte für das Großprojekt, das bereits seit Jahren diskutiert wird. 2>Verzögerungen bei der Baufreigabe verschieben den Start des Projekts

Die ursprünglich geplante Inangriffnahme der Baumaßnahmen im Sommer 2028 ist nach Informationen der Bild-Zeitung ohnehin nicht mehr realisierbar. Im Stadtrat wird bereits offen darüber spekuliert, dass die Bagger frühestens im Frühjahr oder Sommer 2029 auf dem Gelände rollen könnten, was eine Verschiebung von mindestens einem Jahr bedeutet. Diese Zeitverschiebung ist für die Führungsebene des Vereins, darunter Vorstand und Geschäftsführung, höchst problematisch, da sie die langfristige Strategie des Clubs massiv stört und Unsicherheit schürt.

2>Finanzvorstand Stefan Heim stellt innovatives Genossenschaftsmodell vor

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Um dem verhärteten Diskurs neue Impulse zu geben und die Finanzierung voranzutreiben, hat der 1. FC Nürnberg am Dienstagabend auf seiner Jahreshauptversammlung ein neues Finanzierungsprodukt vorgestellt. Der Finanzvorstand Stefan Heim, 56 Jahre alt, präsentierte das sogenannte Genossenschafts-Modell, ein Instrument, das bereits beim Ligakonkurrenten FC St. Pauli erfolgreich eingesetzt wurde und dort über 27 Millionen Euro von den Anhängern eingebracht hat. Dieses Modell soll es dem Verein ermöglichen, eigenes Kapital von der Basis zu beschaffen, um die finanziellen Lücken zu schließen.

2>Funktionweise und rechtliche Voraussetzungen der Anteilszeichnung

Das Modell sieht vor, dass interessierte Fans Anteile an einer eigens gegründeten Genossenschaft zeichnen können, wobei der Anteil pro Schein unter 1000 Euro liegen soll. Das durch die Zeichnung der Anteile generierte Kapital dient primär dem Kauf der Stadionbetreibergesellschaft, deren Wert auf circa 30 Millionen Euro geschätzt wird. Im Gegenzug erhält jeder Anteilseigner ein Mitbestimmungsrecht innerhalb der Betreibergesellschaft, was den fanbasierten Charakter des Projekts stärkt, auch wenn eine jährliche Verzinsung von circa 2 Prozent möglich, aber nicht garantiert ist.

2>Kombination mit Stadiongroschen und Forderungen an die Stadt

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Um den seit Jahren versprochenen Eigenkapital-Anteil von 30 Millionen Euro für den Stadionbau vollständig zusammenzubekommen, sollen die Einnahmen aus dem Genossenschaftsmodell mit den bereits bestehenden 5 Millionen Euro aus dem Stadiongroschen kombiniert werden, die bis 2031 eingenommen werden. Dies setzt jedoch zwingend voraus, dass die Stadt Nürnberg an ihrer bisherigen Beschlusslage vom Ende 2025 festhält und die Betreibergesellschaft vollständig an den 1. FC Nürnberg übergibt, wie Stadionbürgermeister Andreas Krieglstein, 50 Jahre alt, zuvor angedeutet hatte.

2>Unvereinbarkeit der Pläne und mögliche Kompromisse

Die derzeitige Verhandlungsposition des Vereins weicht jedoch deutlich von der städtischen Linie ab, da die Führung des 1. FC Nürnberg eine reine Teilübernahme als nicht akzeptabel ansieht. Die Wunschlösung des Vereins wäre es, die bestehende Betreibergesellschaft komplett von der Stadt zu kaufen und sie als Tochter-GmbH nahtlos in die eigene Clubstruktur zu integrieren, um volle Kontrolle zu gewährleisten. Wie die Bild-Zeitung erfahren hat, bleibt die Stadt Nürnberg bei der Betreibergesellschaft jedoch weiterhin gesprächsbereit und offen für neue Lösungen.

2>Aussichten auf Einigung durch zusätzliche Fan-Finanzierung

Sollte der 1. FC Nürnberg es innerhalb der nächsten ein bis eineinhalb Jahre tatsächlich schaffen, 25 Millionen Euro durch das Genossenschaftsmodell bei seinen Fans einzusammeln, könnte dies den städtischen Verhandlungsdruck deutlich erhöhen. Eine solche massive zusätzliche Finanzierung durch die Basis könnte die Stadt Nürnberg dazu bewegen, ihre Position zu revidieren und dem Verein eine stärkere Rolle oder sogar den vollständigen Verkauf der Betreibergesellschaft zuzugestehen, was den Stadionneubau endlich voranbringen könnte.