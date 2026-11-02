1. FC Nürnberg sucht neuen Sportvorstand für Nachfolge Chatzialexiou

Peter Meier und der 1. FC Nürnberg eilen dem Wechsel von Joti Chatzialexiou nach Frankfurt zu. Dieter Frey gilt als Top-Favorit für das Amt. Trainer Miroslav Klose bleibt fokussiert.

Der 1. FC Nürnberg steht kurz vor einer wesentlichen Personalentscheidung im Management. Am Montagabend ruft Aufsichtsratschef Peter Meier die Mitglieder zu einer Sitzung zusammen, um über die Nachfolge des abgehenden Sportvorstands Joti Chatzialexiou zu entscheiden. Chatzialexiou wechselt zum FC Eintracht Frankfurt und hinterlässt eine Lücke, die das Vorstandshaus der Spielvereinigung umgehend füllen muss.

Personalentscheidung unter Einhaltung interner Prozesse

Der Aufsichtsrat des 1. FC Nürnberg plant, das Verfahren beschleunigt durchzuführen. Peter Meier hat angekündigt, dass er den neuen Sportchef noch am gleichen Montagabend zur Abstimmung bringen möchte. In einer Äußerung am Samstag betonte der Aufsichtsratsvorsitzende, dass man zuversichtlich sei, zeitnah einen geeigneten Nachfolger vorzustellen. Dieser Prozess soll strikt unter Einhaltung der internen Regularien und vereinbarungsgemäßer Abläufe erfolgen, um eine saubere Übergabe zu gewährleisten.

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Dieter Frey als klarer Top-Favorit für das Amt

Laut Informationen der Bild-Zeitung gilt Dieter Frey als der stärkste Kandidat für die Position des neuen Sportvorstands. Der 54-jährige Leiter des Nachwuchsleistungszentrums steht im Fokus des Vereins. Sollte Frey das Angebot annehmen, würden die verbleibenden Tage von Joti Chatzialexiou in der Vereinsführung schnell gezählt sein. Diese schnelle Abfolge ist notwendig, um Interessenkonflikte mit dem neuen Arbeitgeber Frankfurt zu vermeiden und die Transferplanung des 1. FC Nürnberg nicht zu gefährden.

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Klare Positionierung des Trainers Miroslav Klose

Trainer Miroslav Klose hat bereits eine neue Arbeitsphase eingeleitet und distanziert sich bewusst von den personellen Änderungen an der Vorstandschaft. Der 48-jährige Weltmeister erklärte in Hamburg, dass er sich nicht länger mit dem Abschied von Chatzialexiou beschäftige. Klose bezeichnet diese Entwicklung als Teil des normalen Fußballs, den er aus seiner langen Karriere kenne. Er betonte, dass er emotionale Distanz wahrt und ausschließlich auf die zukünftigen Aufgaben und Spiele fokussiert ist.

Ausblick auf die Jahreshauptversammlung am 17. November

Die anstehende Jahreshauptversammlung am Dienstag, dem 17. November, findet um 17:30 Uhr in der Kia Metropol Arena statt. Für den Verein ist es wichtig, den Mitgliedern die Gründe für die vorgezogene Nachfolge transparent darzulegen. Ein Engagement von Chatzialexiou bis zum 31. Januar wäre angesichts der drohenden Interessenkonflikte mit Frankfurt kaum nachvollziehbar. Die Mitglieder erwarten daher eine klare Kommunikation zur strategischen Ausrichtung und zur Personalpolitik des Vereins in der kommenden Saison.