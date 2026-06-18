1. FC Nürnberg: Transferpoker um Toth spitzt sich zu - Moustfa-Verpflichtung fix

Der 1. FC Nürnberg erhöht Angebot für Toth, aber Konkurrenz bietet mehr. Gleichzeitig wird Can Moustfa von Energie Cottbus verpflichtet.

Der 1. FC Nürnberg befindet sich in einer spannenden Phase der Kaderplanung für die kommende Saison. Im Fokus steht vor allem die Verpflichtung des ungarischen Mittelfeldspielers Toth , der als Wunschspieler für die Sechser-Position gehandelt wird.

Die Franken haben ihr Angebot für den 24-Jährigen von ursprünglich 1,1 Millionen Euro auf gut 1,5 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen erhöht. Mit Toth selbst besteht bereits Einigkeit, wie Sport-Boss Joti Chatzialexiou bestätigte: 'Er ist ein sehr interessanter Spieler.

' Allerdings wackelt der Königstransfer, da das Angebot des FCN dem ungarischen Meister ETO nicht ausreicht. Zudem möchte ETO Toth unbedingt noch in der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League gegen Vikingur Reykjavik aus Island einsetzen, die vom 7. bis 15. Juli stattfindet. Erschwerend kommt hinzu, dass nach Informationen von BILD nun auch andere Klubs in den Poker um den Mittelfeldmotor eingestiegen sind.

Ein Verein bietet sogar ein Gesamtpaket von rund zwei Millionen Euro - knapp 500.000 Euro mehr als der 1. FC Nürnberg. Das bedeutet: Der Club muss nachlegen, um seinen Wunschspieler doch noch zu verpflichten. Die Verantwortlichen am Valznerweiher stehen unter Druck, denn die Konkurrenz schläft nicht.

Während der Transfer von Toth noch in der Schwebe ist, gibt es beim 1. FC Nürnberg bereits einen Vollzug zu vermelden: Der Wechsel von Linksaußen-Talent Can Moustfa von Energie Cottbus ist fix. Der 21-Jährige unterschreibt in Nürnberg einen Vertrag bis mindestens 2029. Cottbus-Präsident Sebastian Lemke hatte bereits vor drei Wochen in der 'Lausitzer Rundschau' bestätigt: 'Wir wissen vom Interesse des 1.

FC Nürnberg an Can Moustfa und befinden uns dazu auch in Gesprächen.

' Nun wurde die Einigung erzielt. Moustfa, dessen Marktwert auf 250.000 Euro geschätzt wird, soll in der kommenden Saison für mehr Offensivdruck sorgen. FCN-Vorstand Chatzialexiou zeigt sich begeistert: 'Mit Can gewinnen wir einen vielseitigen Dribbler, der in der vergangenen Saison in der 3. Liga auf sich aufmerksam gemacht hat.

Wir haben gute Erfahrungen mit Spielern aus dieser Spielklasse gemacht.

' Der gebürtige Berliner durchlief die Jugendabteilungen von Hertha BSC und RB Leipzig, bevor er über den BFC Dynamo zu Energie Cottbus wechselte. In der vergangenen Saison absolvierte er 32 Spiele in der 3. Liga, erzielte dabei vier Tore und bereitete sieben Treffer vor. Seine Schnelligkeit und Technik auf der linken Seite sollen den Nürnberger Angriff beleben.

Der FCN setzt damit weiterhin auf junge, entwicklungsfähige Spieler, die das Gesicht des Vereins in den nächsten Jahren prägen sollen. Die Transferstrategie des 1. FC Nürnberg steht in der Kritik, da der Verein einerseits mit begrenzten finanziellen Mitteln haushalten muss, andererseits aber ambitionierte Ziele verfolgt. Der Aufstieg in die Bundesliga bleibt das erklärte Ziel, doch die Konkurrenz in der 2.

Bundesliga ist groß. Mit der Verpflichtung von Moustfa hat der Club ein vielversprechendes Talent an Land gezogen, das jedoch noch nicht die erhoffte Verstärkung für die Zentrale darstellt. Der Poker um Toth zeigt, dass der FCN bereit ist, für seine Wunschspieler tiefer in die Tasche zu greifen. Doch die Frage ist, ob das aktuell erhöhte Angebot ausreicht, um den ungarischen Nationalspieler zu überzeugen.

Die Zeit drängt, denn die Vorbereitung auf die neue Saison läuft bereits. Trainer Miroslav Klose benötigt einen stabilen Sechser, um sein System umsetzen zu können. Die Fans hoffen, dass die Vereinsführung die nötigen Mittel mobilisieren kann, um den Transfer doch noch zu realisieren. Sollte Toth nicht kommen, müssen die Nürnberger auf andere Kandidaten ausweichen.

Der Markt an defensiven Mittelfeldspielern ist jedoch eng, und die Preise sind hoch. Der 1. FC Nürnberg muss also kreativ sein, um die Lücke auf der Sechser-Position zu schließen. Die nächsten Tage werden zeigen, ob der Club nachlegt oder sich anderen Zielen zuwendet





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