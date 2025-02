1. FC Nürnberg trennt sich überraschend von Sportdirektor Olaf Rebbe

Der 1. FC Nürnberg hat sich überraschend von Sportdirektor Olaf Rebbe getrennt, obwohl dieser zuletzt für die erfolgreichste Transferphase in der Vereinsgeschichte des Klubs gesorgt hatte. Die Trennung erfolgte nach unterschiedlichen Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung des Klubs. Laut einem Bericht soll es jedoch einen anderen Grund für Rebbes Ausscheiden gegeben haben, nämlich eine Auseinandersetzung mit einem Reporter.

Der 1. FC Nürnberg hat sich überraschend von Sport direktor Olaf Rebbe getrennt. Trotz der zuletzt erfolgreichsten Transfer phase in der Vereinsgeschichte des Klubs, wurde die Zusammenarbeit beendet. Der Zweitligist gab am Dienstagnachmittag (11. Februar 2025) bekannt, dass Rebbe (46) nicht länger beim Club angestellt ist.

Sportvorstand Joti Chatzialexiou (48) erklärte in der offiziellen Mitteilung: „Nach dem Ende der jüngsten Transferphase sind unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung des 1. FC Nürnberg entstanden. Wir danken Olaf für die bis dahin geleistete Arbeit, insbesondere in der Wintertransferphase.“Laut einem Bericht soll es jedoch einen anderen Grund für Rebbes Ausscheiden gegeben haben. Demnach soll es am vergangenen Samstag (8. Februar) nach dem 4:3-Sieg beim 1. FC Magdeburg zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Reporter des Portals „nn.de“ gekommen sein. Rebbe soll sich nach der erfolgreichen Transferphase an einer in seinen Augen despektierlichen Berichterstattung gestört haben. Dieser Vorfall soll laut Bericht nicht der erste Zwischenfall mit Reportern gewesen sein.Rebbe war maßgeblich an den lukrativen Transfers des Vereins in der jüngsten Vergangenheit beteiligt. Im abgelaufenen Transferfenster verhalf er dem Club-Juwel Finn Jeltsch (18) für 10 Millionen Euro an den VfB Stuttgart. Im Sommer wechselten Jens Castrop (21, für 4,5 Millionen zu Borussia Mönchengladbach) und Stefanos Tzimas (19, für 25 Millionen zu Brighton & Hove Albion) den Klub. In der vergangenen Saison hatte Rebbe ebenfalls bereits für ein großes Transferplus bei den Franken gesorgt, mit den Verkäufen von Can Uzun (19, elf Millionen Euro) und Nathaniel Brown (21, drei Millionen Euro) zu Eintracht Frankfurt. In der laufenden Spielzeit strebt der 1. FC Nürnberg nach dem Aufstieg und steht nach 21 Spieltagen mit 31 Punkten auf Platz neun. Zum Aufstiegsziel hat das Team von Trainer Miroslav Klose (46) sieben Punkte Rückstand





