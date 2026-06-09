1. FC Nürnberg verpflichtet Torjäger Sigurd Haugen von 1860 München

Der 1. FC Nürnberg hat den norwegischen Stürmer Sigurd Haugen ablösefrei von 1860 München verpflichtet. Nach dem Lizenzentzug der Münchner Löwen war Haugen vertragslos und unterschreibt beim Club einen Dreijahresvertrag. In der letzten Saison erzielte er in der 3. Liga 16 Tore für 1860, zuvor traf er für Hansa Rostock 20-mal. Nürnberg hofft, mit dem erfahrenen Torjäger die enttäuschende Sturmleistung der Vorsaison zu beheben.

Der 1. FC Nürnberg hat sich mit dem norwegischen Stürmer Sigurd Haugen einen echten Transfer coup gesichert. Der 28-jährige Angreifer kommt vom TSV 1860 München, der nach dem Lizenzentzug in die Regionalliga abgestiegen ist, wodurch Haugen vertragslos wurde und ablösefrei verfügbar war.

Haugen befindet sich bereits in Nürnberg und wird nach einem erfolgreichen Medizincheck einen Dreijahresvertrag unterschreiben. In der abgelaufenen Drittliga-Saison erzielte er in 35 Spielen für 1860 16 Tore und gab vier Vorlagen. Zuvor hatte er bereits für Hansa Rostock gespielt und dort in 38 Einsätzen 20 Treffer verbucht, was seine bemerkenswerte Torquote unterstreicht. Trotz des Interesses anderer Zweitligisten wie Dynamo Dresden setzte sich der Club durch und vollzog die Verpflichtung.

Die Notwendigkeit einer Verstärkung im Sturmzentrum war für Nürnberg nach der enttäuschenden vergangenen Saison offensichtlich. Gleich fünf Stürmer - Semir Telalovic, Adriano Grimaldi, Artem Stepanov, Noah Maboulou und Mickaël Biron - waren im letzten Sommer verpflichtet worden, doch nur Grimaldi erzielte ein einziges Saisontor. Sportvorstand Joti Chatzialexiou räumte ein, dass die Neuzugänge nicht den erhofften Erfolg brachten. Mit Haugen, der eine beeindruckende Bilanz in der 3.

Liga vorweisen kann, soll nun endlich Stabilität und Torgefahr in die Offensive kommen. Haugens Profil passt genau zu dem, was Nürnberg sucht: einen erfahrenen, torgefährlichen Mittelstürmer mit Zweitliga- und Drittliga-Erfahrung. Seine konsistente Leistung über mehrere Spielzeiten hinweg macht ihn zu einer verlässlichen Option. Der Verein hofft, dass er die enttäuschende Torausbeute der letzten Saison vergessen macht und maßgeblich zum sportlichen Erfolg in der kommenden Spielzeit beiträgt.

Durch den ablösefreien Transfer und die vergleichsweise geringe finanzielle Belastung durch den kurzen Vertrag stellt die Verpflichtung zudem eine risikoarme, aber potentiell hochrewardige Maßnahme dar





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