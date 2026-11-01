1. FC Saarbrücken gegen SV Waldhof Mannheim: Duell am Sonntag live im Free-TV

Am Sonntag um 13.30 Uhr empfängt der 1. FC Saarbrücken den SV Waldhof Mannheim im Ludwigsparkstadion. Das Spiel läuft live im Free-TV bei SR/SWR.

Am Sonntag um 13.30 Uhr empfängt der 1. FC Saarbrücken den SV Waldhof Mannheim im Ludwigsparkstadion. Das Duell gilt als traditionsreich, brisant und sportlich von großer Wucht. Für Fans gibt es eine gute Nachricht: Die Partie wird im Free-TV live beim SR/SWR übertragen.

Zusätzlich läuft das Spiel im kostenlosen Livestream. Wer das Duell nicht im Stadion verfolgen kann, hat damit gleich mehrere Möglichkeiten, die Begegnung live zu sehen.

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Saarbrücken sucht nach der Niederlage eine Reaktion

Der FCS steht nach elf Spieltagen mit 17 Punkten auf Platz vier und befindet sich mitten im Aufstiegsrennen. Vor dem anstehenden Spieltag ist die Mannschaft also klar im Kreis der Anwärter auf die oberen Plätze angekommen.

Umso schmerzhafter war das 2:3 beim Tabellenletzten TSV Havelse am vergangenen Spieltag. Die Niederlage fiel für die Mannschaft von Trainer Argirios Giannikis wie eine kalte Dusche aus.

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Besonders im Gedächtnis geblieben sind die drei Elfmeter gegen Saarbrücken. Dazu kam viel Diskussion um die Spielleitung, was die Enttäuschung zusätzlich verstärkte.

Am Ende stand ein Nackenschlag für das Team. Nun muss im eigenen Stadion eine Reaktion folgen, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren.

Waldhof Mannheim reist mit breiter Brust an

Der SV Waldhof Mannheim kommt mit viel Selbstvertrauen nach Saarbrücken. Ein furioser 4:1-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim II am 11. Spieltag war dafür der entscheidende Impuls.

Mit diesem Erfolg haben sich die Kurpfälzer auf Platz sieben vorgeschoben. Punktgleich liegen sie dort mit Hansa Rostock und Hoffenheim II.

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Mannheim ist seit Wochen auf dem Weg nach oben. Ein Auswärtssieg in Saarbrücken könnte dem Team den endgültigen Sprung ins obere Tabellendrittel ermöglichen.

Die direkten Duelle sprechen für Saarbrücken

Die jüngsten Begegnungen der beiden Teams sprechen klar für den FCS. In der Saison 2025/26 gewann Saarbrücken beide Vergleiche, zu Hause mit 2:1 und in Mannheim mit 2:0.

Davor hatte sich der Waldhof mit einem 2:1-Heimsieg revanchiert. Die Duelle zeigen, wie eng und wechselhaft die Rivalität zwischen beiden Vereinen verläuft.

Rivalität und Spannung sind deshalb vor dem Anpfiff am Sonntag garantiert. Beide Mannschaften wollen mit einem Sieg wichtige Ausrufezeichen setzen.