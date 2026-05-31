Der 1. FC Saarbrücken triumphiert über Borussia Düsseldorf im Final4 der Bundesliga und gewinnt die deutsche Meisterschaft, während der chinesische Olympiasieger Fan Zhendong sein letztes Spiel für den Club absolvierte

Der 1. FC Saarbrücken hat die ganze Saison über ein überzeugendes Spiel gezeigt und den Höhepunkt der Mittelmarkt Saison mit der Gewinnung der deutschen Meisterschaft im Tischtennis sport erreicht.

Das Team hat in der Endspielrunde des Final4-Turniers der Bundesliga die Rekordmeister Borussia Düsseldorf mit 3:1 besiegt. In diesem entscheidenden Spiel zählte insbesondere die Anwesenheit des chinesischen Olympiasiegers Fan Zhendong, der für den FCS auftrat, obwohl sein Vertrag am Ende der Saison zu einem Wechsel nach Düsseldorf kündigte. Seine Auftritt in der Frankfurter Süwag Energie Arena wurde von einer intensiven Atmosphäre begleitet, in der zahlreiche Tischtennisfans aus China anzutreffen waren.

Die Begeisterung durchdrang das Publikum, das lautstark jubelte, als Zhendong im ersten Einzelspiel den deutschen Nationalspieler Dang Qiu mit 3:1 überholte. Im zweiten Teil erzielte der 29-Jährige den entscheidenden dritten Punkt durch einen 3:2 Sieg gegen Kanak Jha, einen US-Profi aus Düsseldorf. Das Ergebnis ließ den Saarbrücker Manager Nicolas Barrois jubeln und der Spieler wurde in den Gesichtern der Mannschaft als Ausnahmespieler hervorgehoben. Barrois erklärte: Es war ein unglaubliches Jahr.

Wir sind sehr stolz, dass er bei uns gespielt hat. Auch die gesamte Liga hat von dem Hype um den Olympiasieger profitiert. Nico Stehle, der Geschäftsführer des Ligaverbands TTBL, betonte: Die Aufmerksamkeit und Wertschätzung der Liga ist durch diesen Wechsel enorm gestiegen. Die TTBL meldete in ihrer ersten Saison mit dem Olympiasieger einen Zuschauerrekord - vor allem dank der vielen chinesischen Anhänger, die zu seinen Spielen nach Deutschland reisten.

Darüber hinaus wurde das Endspiel in China live im Bezahlfernsehen übertragen. Borussia Düsseldorf konnte trotz der Bemühungen von Kanak Jha, der das Spiel mit dem Sieg über den Slowenen Darko Jorgic 3:0 ausglich, die Meisterschaft nicht gewinnen und blieb im zweiten Jahr hintereinander ohne Titelgewinn. Der Spieler Anton Källberg war ebenfalls am Ball, verlor aber gegen Saarbrücker Patrick Franziska mit 1:3. Insgesamt war das Saisonende ein wesentlicher Moment im deutschen Tischtennissport und zeigte, dass der 1.

FC Saarbrücken in der Lage ist, auch internationale Stars erfolgreich einzubinden. Der Sieg stärkt die Position des Club als führende Verein in Deutschland und fügt ein neues Kapitel in der Geschichte des Vereins hinzu





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