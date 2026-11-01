1. FC Saarbrücken besiegt Waldhof Mannheim im Südwest-Derby der 3. Liga mit 2:1. Florian Pick entscheidet das Spiel, Saarbrücken bleibt in der Nähe der Tabelle.

Im Südwest-Derby der 3. Liga erringen die Saarländer einen klaren 2:1 Erfolg gegen Waldhof Mannheim. Mit diesem Sieg bleiben sie in der Tabelle direkt hinter dem Spitzentrio aus Viktoria Köln, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Der Erfolg stellt eine wichtige Wende dar, nachdem die Mannschaft zuvor nur einen Punkt aus vier Spielen erzielt hatte.

Trainerwechsel und Startaufstellung

Trainer Argirios Giannikis, der vierundvierzig Jahre alt ist, nimmt zwei Wechsel an der Ausgangsformation vor. Nach der schwachen Leistung bei der Niederlage gegen den Tabellenletzten Havelse mit 2:3 rücken Gürpüz und Sontheimer in die Startelf. Das Spiel findet im ausverkauften Ludwigspark statt, wo 15.500 Zuschauer die Partie verfolgen. Die erste echte Gefahr geht zunächst von den Gästen aus, doch Torwart Bignetti hält den Drehschuss von Boyd im Nachfassen sicher ab.

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Früher Rückstand und schnelle Gleichstellung

Das Spiel verläuft sehr wild und dynamisch, wobei die Gäste Waldhof Mannheim zunächst besser starten. Boyd legt eine Flanke mit der Brust ab, und Bazee schließt für Bignetti unhaltbar ab, nachdem nur neunzehn Minuten auf der Uhr stehen. Waldhof wirkt vor den Augen von Darts-Star Gabriel Clemens, auch bekannt als Gaga Clemens, in den Zweikämpfen deutlich griffiger. Doch der 1. Fc Saarbrücken schüttelt sich nicht lange und schlägt zurück. Nach einem starken Querpass von Bretschneider schiebt Kai Brünker zum 1:1 ein.

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Entscheidendes Tor durch Florian Pick

Kai Brünker markiert damit sein bereits siebtes Saisontor. In der zweiten Halbzeit sind es wieder die Gäste, die die ersten Torchancen generieren. Bazees Abschluss völlig frei vor Bignetti ist jedoch zu schwach. Auf der anderen Seite prüft Gürpüz den Waldhof-Torhüter Nijhues mit einem Schuss von der Strafraumkante. Vier Minuten nach der knappen Verpasser von Florian Pick belohnt sich der Rechtsaußen schließlich selbst. Er lässt zwei Gegenspieler aussteigen und knallt den Ball an den Innenpfosten, woraufhin der Ball über die Linie springt.

Sieg und Bewertung des Trainers

In der Schlussphase bäumt sich Mannheim noch einmal auf, doch Saarbrücken verteidigt mit viel Einsatz. Am Ende feiert die Mannschaft einen verdienten Sieg und klettert wieder auf Rang vier der Tabelle. Trainer Giannikis bewertete die Leistung als eine enorme Energieleistung. Er betonte, dass die Mannschaft nach dem Rückstand das Spiel noch drehen konnte und viel von den trainierten Taktiken umsetzte. Seine Zufriedenheit mit dem Auftritt ist offensichtlich.