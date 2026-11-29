1. FC Union Berlin trennt sich von Trainer Marco Lustrinelli. Präsident Dirk Zingler kündigt Jess Thorup als Nachfolger an und plant strukturelle Änderungen im Klub.

Der 1. FC Union Berlin hat die sportliche Krise an der Seitenlinie offiziell bestätigt und die Trennung von Cheftrainer Marco Lustrinelli bekanntgegeben. Präsident Dirk Zingler begründete die Entscheidung mit katastrophalen Erfolgsquoten und einem offensichtlichen Mangel an Intensität auf dem Platz. Die Mannschaft befindet sich mit nur einem Sieg aus elf Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz der Bundesliga und droht, sang- und klanglos abzusteigen.

Präsident Zingler kritisiert Spielkultur und Quote

Dirk Zingler äußerte sich deutlich enttäuscht von der Situation im Verein. Er erklärte, dass die Quote bei der Vorstellung neuer Trainer bei der Mannschaft in der Vergangenheit katastrophal war, was ihn dazu bewog, die Weichen nun frühzeitig zu stellen. Der Verein stand nach fünf Monaten unter der Ägide von Lustrinelli weiterhin unter Druck, obwohl der Schweizer Trainer den Auftrag erhalten hatte, das Spiel des Klubs aggressiver, offensiver und attraktiver zu gestalten.

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Zingler verwies auf konkrete statistische Defizite, um die Notwendigkeit der Maßnahme zu untermauern. Die Mannschaft lief in den vergangenen Spielen mehr als fünfeinhalb Kilometer weniger als der FSV Mainz 05. Zudem führte Union Berlin in der Statistik der gewonnenen Zweikämpfe die Tabelle an, was als starker Indikator für fehlende Spielstärke galt. Der Präsident betonte, dass man die aktuellen Realitäten anerkennen müsse und irgendwann eine harte Entscheidung treffen müsse.

Neuer Trainer Jess Thorup soll Abstieg abwenden

Kurz nachdem Zingler seine Aussagen gemacht hatte, bestätigten Medienberichte, dass Union Berlin bereits einen Nachfolger für die Notbremse gefunden hat. Der TV-Sender Sky meldete, dass der 56 Jahre alte Däne Jess Thorup die Mannschaft vor dem Abstieg retten soll. Thorup kennt die deutsche Fußball-Bundesliga aus seiner Zeit beim FC Augsburg, den er von 2023 bis 2025 trainierte. Diese Erfahrung gilt als wertvoller Faktor für die kommende Zeit.

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Dirk Zingler beschrieb das Profil des gesuchten Trainers als jemanden, der die Stärken des Klubs nutzen und den spezifischen Fußballstil mögen will, der Union Berlin in der Vergangenheit stark gemacht hat. Laut den vorliegenden Informationen soll Jess Thorup bereits am Dienstag das Training der Mannschaft leiten. Die Vorstellung des neuen Cheftrainers wird bereits in den kommenden Tagen erwartet, möglicherweise schon am Montag.

Strukturelle Änderungen und neuer Sportdirektor

Neben der Umstellung an der Trainerposition finden auch tiefgreifende strukturelle Veränderungen in der Vereinsführung statt. Dirk Zingler kündigte an, dass im Zuge des Einzugs in das neue Trainingszentrum die Strukturen weiter verändert werden. Der Verein plant, sich breiter und datenorientierter aufzustellen, um den Wettbewerbsnachteil durch das kleine Stadion auszugleichen. Maximilian Hoffmann, bisher Leiter der Talententwicklung, wird zum neuen Sportdirektor befördert und rückt an die Seite von Sportchef Horst Heldt.

Horst Heldt bleibt weiterhin im Amt, auch wenn sein Vertrag am Ende der Saison ausläuft. Zingler erklärte, dass Hoffmann bis dahin im Klub bleiben soll, um den Übergang zu unterstützen. Dirk Zingler betonte, dass der Verein trotz der sportlichen Situation nicht am Abgrund stehe, falls die Klasse gewechselt werden sollte. Dennoch werde Union Berlin alles daran setzen, den Gang in die zweite Liga zu verhindern.

Finanzielle Rahmenbedingungen und nächste Aufgabe

Der Präsident wies darauf hin, dass die Investitionen in die Infrastruktur, wie das neue Trainingszentrum und den geplanten Stadionausbau, den finanziellen Rahmen für Transfers begrenzen. Trotz dieses Nachteils sehe man sich natürlich nach Verstärkungen um, doch an Brüllerwinterverpflichtungen erinnere er sich nicht. Die Lage ist angespannt in Berlin-Köpenick, da am kommenden Samstag das Heimspiel gegen den Hamburger SV ansteht.

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Dieses Spiel gilt als richtungsweisende Aufgabe für die verbliebene Bundesliga-Saison. Marco Lustrinelli darf zwar bis zum Saisonende im Klub verbleiben, um den Übergang zu helfen, sein Vertrag wird jedoch nicht verlängert. Nach Nenad Bjelica, Bo Svensson und Steffen Baumgart ist der Schweizer bereits der vierte Coach, der seit der Trennung von Urs Fischer vor drei Jahren vorzeitig entlassen wird.