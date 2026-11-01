1. FC Union und 1. FC Köln enden in Bundesligapartie 1:1 unentschieden

Das Spiel zwischen 1. FC Union und 1. FC Köln endet mit einem zähen 1:1-Remis. Nach einem Führungstor von Janik Haberer trifft Malek El Mala zum Ausgleich, was den Abstiegskampf offen hält.

Am Sonntagnachmittag endete das zweite Duell zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem 1. FC Köln in der aktuellen Bundesliga -Saison mit einem 1:1-Unentschieden. Das Spiel auf heimischem Boden in Berlin- Köpenick wirkte zäh und wenig attraktiv, ähnlich wie ein alter Kaugummi, der sich nicht mehr auflösen lässt. Mit diesem Ergebnis konnte keiner der beiden Konkurrenten im direkten Abstiegskampf einen entscheidenden Befreiungsschlag erzielen. Der erhoffte Punktegewinn zur Weiterentwicklung der eigenen Tabellenposition blieb somit für beide Mannschaften aus.

Tore durch Haberer und Debüt-Treffer

Die Hausherren aus Berlin gingen in der zehnten Minute durch Janik Haberer in Führung. Der Mittelfeldspieler sorgte zu Beginn der Partie für die einzige offensive Bedrohung der ersten Halbzeit. In der 79. Minute glich Malek El Mala für den FC Köln aus. Der Treffer war umso bemerkenswerter, da es sich um sein Debüt für die Profis des FC handelte. Damit stellte er sicher, dass das Spiel in der 90. Minute noch einen Wendepunkt erlebte, auch wenn dieser den erhofften Sieg für die Gäste verhinderte. Der Endstand von eins zu eins wurde in der letzten Spielminute noch einmal durch den Einsatz eines zusätzlichen Abwehrspielers für die Kölner gesichert.

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Defensive Kompaktheit und taktische Schlachten

Union Berlin zeigte nach Ansicht vieler Beobachter eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum vorangegangenen Spiel in Köln. Die Defensive um Marvin Friedrich stand deutlich kompakter als zuvor. Friedrich lief erstmals seit 2022 wieder für Union auf und stabilisierte die Abwehrreihe entscheidend. Saïd El Mala, der Bruder des Torschützen, hatte zuvor eine spezifische Lösung gegen ihn angekündigt, blieb aber in der Partie wirkungslos. Die Berliner zogen sich nach der Führung tief zurück und überließen dem FC Köln vorerst das Spiel, verteidigten jedoch leidenschaftlich ihren Status quo.

Statistische Fakten und historische Besonderheiten

Statistisch warteten die Geißböcke des FC Köln seit nunmehr 17 Bundesliga-Auswärtsspielen auf einen Sieg. Zuletzt waren sie im Oktober 2025 in der Fremde erfolgreich. Mit dem Remis behauptete der FC seinen Zwei-Punkte-Vorsprung auf Union Berlin. Die Berliner haben jetzt sieben Zähler auf dem Konto, sechs davon holten sie in den vergangenen vier Partien. Nach dem Debakel in Köln hatte Union von einem Systemabsturz gesprochen und sich bei den Fans entschuldigt. Die Sehnsucht nach Wiedergutmachung zeigte sich auch im Stadionheft mit dem Titel Bock uff Revanche und dem Maskottchen Ritter Keule.

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Ein historisches Brüderpaar auf dem Platz

In der 72. Minute kam Malek El Mala zu seinem Debüt bei den FC-Profis. Damit sind die El Malas das erste Brüderpaar seit 40 Jahren, das für den FC aufläuft. Das bisher letzte waren Klaus und Thomas Allofs in der Saison 1986/87. Wenige Minuten nach seiner Einwechslung jubelte Malek El Mala zum Ausgleich. Union konnte nach dem Ausgleich den Schalter nicht mehr umlegen und blieb ohne weitere Offensivaktion. Am Ende fühlte sich das 1:1 für die Köpenicker wie eine Niederlage an, da man die drei Punkte auf heimischem Boden eigentlich hätte holen müssen.

Reaktionen und Ausblick auf die weitere Saison

Trainer und Spieler zeigten sich enttäuscht von der fehlenden Offensive. Marvin Friedrich drückte die Stimmung der über 20.000 Union-Fans aus, als er sagte, man wolle hier zu Hause drei Punkte holen. Saïd El Mala merkte nach dem Spiel an, dass man den Eindruck hatte, als hätten die Berliner 25 Spieler hinten stehen. Paul Okon-Engstler und Kastriot Imeri standen symbolisch für den kämpferischen, aber spielerisch weniger anspruchsvollen Charakter des Spiels. Union Berlin wird nun versuchen, aus der defensiven Taktik mehr Offensive zu entwickeln, während Köln weiterhin versucht, seine Auswärtsschwäche abzustellen.