1. FC Union verliert bei Werder Bremen und verpasst Aufstieg

Nach sieben Spielen ohne Niederlage verliert 1. FC Union Damen mit 0:2 bei Werder Bremen. Treffer durch Vanzeir und Hipp stoppen die Serie der Eisernen Ladies.

Der 1. FC Union Berlin hat in der Frauen-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team unter der Leitung von Trainerin Marie-Louise Eta unterlag bei Werder Bremen mit 0:2. Damit endet die positive Serie des Teams aus Berlin, die bisher wettbewerbsübergreifend sieben Spiele ohne Niederlage dauerte. Die Niederlage bedeutet zugleich, dass der angestrebte Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld in dieser Runde nicht gelingen konnte.

Klare Führung durch Werder Bremen

Werder Bremen kontrollierte das Spielgeschehen von Beginn an und ging früh in Führung. Luna Vanzeir markierte die 29. Minute mit dem ersten Treffer für die Heimmannschaft aus Bremen. Kurze Zeit später verdoppelte Jenny Hipp die Führung auf 0:2. Der Treffer von Hipp fiel in der 39. Minute. Hipp ist eine bekannte Größe im Liga-Geschehen, da sie in der vergangenen Saison noch für den 1. FC Union spielte und damit das eigene Team gegen seine ehemaligen Mannschaftskolleginnen einsetzte.

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Vergebliche Chancen für Union Berlin

Trotz des Rückstands zeigte 1. FC Union phasenweise Angriffslust, scheiterte jedoch an der notwendigen Präzision. Die erste gute Torchance für die Eisernen Ladies ergab sich in der 18. Minute. Nele Bauereisen war in eine gute Position gelangt, konnte den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen. Die Defensive um Eileen Campbell und Naika Reissner stand teilweise sicher, ließ die Bremerinnen aber auch früh gefährlich wirken.

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Schlagbäume und ungenutzte Möglichkeiten

In der zweiten Halbzeit suchte 1. FC Union weiter nach der Anschlussmöglichkeit. Jill Janssens lief in der 50. Minute allein auf das Tor von Werder Bremen zu, scheiterte jedoch, als sie sich den Ball zu weit vorlegte. Vier Minuten später zeigte sich die Torgefahr der Berlinerinnen erneut. Isabella Jaron hämmerte einen Schuss aus 25 Metern in der 54. Minute an die Latte. Ein Moment des Glücks bescherte Union in dieser Phase noch keine Gleichstellung.

Ende der Serie durch Metall statt Tor

Auch am Ende des Spiels blieb 1. FC Union eine Antwort auf den 0:2-Rückstand schuldig. Die eingewechselte Lisa Heiseler nutzte eine Möglichkeit in der Nachspielzeit nicht. In der 90. Minute und zwei Sekunden danach knallte sie den Ball an die Latte. Es handelte sich um die beste Chance von Union im gesamten Spielverlauf. Der Treffer blieb jedoch aus, was das Ende der sieben Spiele dauernden Niederlage-Freiheit besiegelte.