Die Eröffnung des Harry-Potter-Weihnachtsmarkts in München sorgte am Samstagabend für großen Andrang. Wie die Polizei FOCUS online bestätigte, waren etwa 10.000 Besucher unterwegs gewesen. Die Beamten mussten die Warteschlangen zum Teil auflösen.

Die Eröffnung des Harry-Potter-Weihnachtsmarkts in München sorgte am Samstagabend für großen Andrang. Wie die Polizei FOCUS online bestätigte, waren etwa 10.000 Besucher unterwegs gewesen. Die Beamten mussten die Warteschlangen zum Teil auflösen.

Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen Wartende entlang der Praterinsel. Am Samstagabend schrieb die Münchner Polizei in einer Mitteilung auf X: „Der Harry-Potter-Weihnachtsmarkt ist bereits jetzt aufgrund des hohen Besucheraufkommens voll. Bitte vermeidet einen heutigen Besuch und umgeht den Bereich.

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“einstimmen, die ab dem 25. Dezember auf dem Streaming-Anbieter HBO Max zu sehen ist. Der Eintritt ist kostenlos. Besucher können vor Ort etwa einen eigenen Zauberstab aus Lego-Steinen bauen, sowie Fanartikel erwerben oder sich vor verschiedenen Foto-Kulissen in Szene setzen.