Werfen Sie zusammen mit GALA einen Blick auf die schönsten Hochzeitskleider an adligen und bald-adligen Bräuten.

Norman Hartnell entwarf 1947 für Prinzessin Elizabeth, die spätere Queen, ein Kleid aus weißem Satin mit einem hohen Kragen. Das Kleid aus Duchesse Satin der Firma Winterthur bei Dunfermline hatte einen einfachen Schnitt mit engem Mieder, herzförmigem Ausschnitt, einer tiefen V-spitzigen Taille und einem Bahnenrock bis auf den Boden.

Es wurde mit Blumenmotiven bestickt: Orangenblüten, Flieder und Jasmin. Dafür wurden 10.000 weiße Saatperlen aus den Vereinigten Staaten, Silbergarn, Kristalle und transparentes Tüll mit Applique benutzt. Die Schleppe war 4,5 Meter lang und aus Seidentüll gefertigt. Royale Hochzeiten faszinieren Menschen weltweit.

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Sie vereinen Tradition, Glamour und Mode auf unvergleichliche Weise. Besonders im Fokus stehen dabei die Brautkleider: Sie sind nicht nur Ausdruck von Stil und Eleganz, sondern oft auch Symbol für Geschichte, Familie und das royale Erbe. Keine royale Hochzeit hat die Modewelt so geprägt wie die von Lady Diana Spencer und Prinz Charles im Jahr 1981. Ihr Kleid mit puffigen Ärmeln, aufwendiger Spitze und meterlangem Schleier wurde zum Inbegriff der 80er-Jahre-Romantik.