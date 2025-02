10.000 Schritte am Tag: Der Glas-Wasser-Trick

Mit einem einfachen Trick, der ein Glas Wasser beinhaltet, können Sie Ihre tägliche Schrittzahl erhöhen und gleichzeitig ausreichend Wasser trinken. Dieser Trick ist besonders hilfreich für Personen, die viel am Schreibtisch sitzen.

Bewegungsmangel kann, besonders bei Personen, die viel am Schreibtisch sitzen, zu gesundheitlichen Problemen führen. Wie Sie mit einem einfachen Trick, der ein Glas Wasser beinhaltet, 10.000 Schritte am Tag erreichen, verraten wir Ihnen hier. Stellen Sie fest, dass Sie sich mehr sitzend als gehend wiederfinden? Im Alltag ist es gar nicht so einfach, aktiv zu bleiben. Ein kleiner, aber effektiver Trick kann Ihnen dabei helfen. Auch wenn der Richtwert von 10.

000 Schritten am Tag ursprünglich aus einer Werbung stammt, ist er dennoch ein gutes Ziel, das Sie anstreben können. Denn regelmäßige Bewegung ist gut für Ihre Gesundheit und beugt Krankheiten vor.Ihr Körper ist darauf ausgelegt, sich im Alltag zu bewegen. Tut er das nicht, baut er nach und nach Muskeln ab. Auch Adipositas und Typ-2-Diabetes können Folgen von mangelnder Bewegung sein. Die Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGSP) betont, dass solche Krankheiten mit körperlicher Aktivität vorgebeugt werden können. Die Empfehlung der Fachleute lautet: „10.000 Schritte täglich und 150 Minuten körperliche Aktivität pro Woche.“ Es muss dabei aber kein stundenlanges Workout sein. Spazieren und sich zu Fuß durch den Alltag zu bewegen, hilft, den Körper in Schwung zu halten. Mit der Glas-Wasser-Regel machen Sie das sogar ganz nebenbei.Die Glas-Wasser-Regel ist ein echter Zwei-in-Eins-Trick. Nehmen Sie statt einer Trinkflasche ein normales Wasserglas mit an Ihren Schreibtisch. Haben Sie es leer getrunken, gehen Sie in die Küche und füllen es dort wieder auf. So bleiben Sie am Arbeitsplatz in Bewegung und trinken nebenbei auch noch ausreichend Wasser. Der Trick funktioniert sowohl im Homeoffice als auch im Büro. Neben den klassischen Tipps wie Treppensteigen und mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, sollten Sie diesen Trick unbedingt auch ausprobieren. Kollegen oder Freunde am Telefon bekommen nicht mit, ob Sie sitzen oder durch die Gegend laufen. Und Sie sind beim Schrittesammeln von den spannenden News am Telefon so abgelenkt, dass die Schritte sich von ganz allein sammeln. Auch der Haus- oder Wohnungsputz kann spaßig sein – und Sie fitter machen. Drehen Sie Ihre Lieblingsmusik auf und tanzen Sie mit dem Staubwedel durch die Gegend. So wird alles blitzblank und Sie halten sich fit





