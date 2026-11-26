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Wegen eines medizinischen Notfalls verzögert sich der Beginn des Prozesses gegen die mutmaßliche Russland -Spionin Ilona W. in Berlin. Die Angeklagte habe auf dem Weg in den Gerichtssaal behandelt werden müssen, sagt eine Gerichtssprecherin.

Daher verzögerte sich der Verhandlungsbeginn auf zunächst unbestimmte Zeit. Die 57-Jährige mit deutscher und ukrainischer Staatsangehörigkeit sitzt seit Januar in Untersuchungshaft. Sie ist wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit angeklagt, weil sie Informationen an den russischen militärischen Auslandsgeheimdienst GRU weitergegeben haben soll. Unter anderem soll sie versucht haben, Kontakte aus dem Bundesverteidigungsministerium sowie aus der Rüstungsindustrie für ihre Zwecke zu gewinnen.

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Russland lässt weiter die atomaren Muskeln spielen und Kushner stellt der Ukraine eine Schutzklausel in Aussicht. Was hinter den martialischen Äußerungen steckt und wie Moskau auf die aktuellen Entwicklungen bei den Ukraine-Gesprächen blickt, berichtet Rainer Munz. Der ukrainische Militärgeheimdienst behauptet, Nordkorea setze seine Militärhilfe für Russland vorübergehend aus.