Bußgelder von 20 bis 60 Euro und Motorschäden drohen. Erfahren Sie, welche 10 Winterfehler Autobesitzer kosten und wie Sie ihr Fahrzeug richtig vorbereiten.

Autobesitzer stehen in der kalten Jahreszeit vor besonderen Herausforderungen, bei denen Unachtsamkeit schnell teuer wird. Schnee, Eis und Streusalz belasten das Fahrzeug und die Fahrer, doch viele machen vermeidbare Fehler, die zu hohen Kosten führen. Eine Übersicht der häufigsten Irrtümer zeigt, worauf es bei der Fahrzeugvorbereitung und Fahrweise ankommt.

Winterreifen und Bußgelder

Das Fahrzeug muss mit passenden Winterreifen ausgestattet sein, die über das Alpine-Symbol oder die M+S-Kennzeichnung verfügen. Fehlt diese Ausstattung, drohen 60 Euro Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg. Auch der Fahrzeughalter kann in solchen Fällen belangt werden.

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Die Reifen sollten mindestens ein Profil von vier Millimetern aufweisen. Ein geringerer Wert verschlechtert die Fahreigenschaften erheblich und erhöht das Unfallrisiko auf glatten Straßen.

Zusätzlich muss der Reifendruck regelmäßig überprüft werden, insbesondere bei einem Temperatursturz. Ein zu niedriger Druck verschlechtert die Haftung und erhöht den Verschleiß. Lediglich auf dichten Schneedecken ist ein um maximal ein Drittel reduzierter Druck akzeptabel, sonst gilt der empfohlene Wert.

Kühlsystem und Batteriewartung

Der Kühlerfrostschutz ist entscheidend für die Funktionstüchtigkeit des Motors. Ein zu niedriger Anteil kann dazu führen, dass das Kühlwasser einfriert und das gesamte Kühlsystem zerstört. In der Folge drohen teure Schäden an der Motorblockstruktur, der Wasserpumpe und dem Zahnriemen.

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Der Frostschutz sollte mindestens eine Resistenz bis minus 20 Grad aufweisen. Es ist ratsam, diesen Wert regelmäßig mit einem Messgerät zu prüfen, um Schäden vorzubeugen.

Die Autobatterie leidet besonders unter Kälte, kurzen Fahrstrecken und vielen Verbrauchern wie der Sitzheizung. Um die Lebensdauer zu verlängern, sollte sie regelmäßig geladen und unnötige Belastungen sollten vermieden werden.

Ein Batteriepulser kann hierbei helfen. Dieses elektronische Gerät sendet gezielte Strom- oder Spannungsimpulse an die Pole, um Sulfatablagerungen auf den Bleiplatten abzubauen oder deren Entstehung zu verhindern.

Sichtfreiheit und Reinigungsmittel

Viele Fahrer denken, es reiche aus, nur ein Guckloch auf der Windschutzscheibe freizukratzen. Das ist falsch. Alle Scheiben müssen frei von Schnee und Eis sein, sonst drohen zehn Euro Strafe. Auch Schnee auf dem Dach oder der Motorhaube ist riskant, da er beim Fahren rutschen und die Sicht behindern kann.

Dafür fällig sind 25 Euro Bußgeld. Zudem müssen Sensoren und Kameras sauber sein, da sie sonst ihre Funktion nicht erfüllen können.

Auch das Wischwasser muss winterfest sein. Sommerreiniger kann einfrieren und zu Schäden am System führen. Verwenden Sie stattdessen speziellen Winterreiniger, um Vereisung und Schlieren zu vermeiden. Wer mit eingefrorenem Wischwasser losfährt, riskiert ein Bußgeld von zehn Euro.

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Wer Konzentrat nutzt, muss die Dosieranleitung genau beachten, da Frostschutz nur in der richtigen Mischung effektiv ist.

Licht, Lüftung und Klimaanlage

Die Lichtanlage muss korrekt eingestellt sein. Die Nebelschlussleuchte darf nur bei einer Sichtweite unter 50 Metern eingeschaltet werden. Bei Missachtung droht ein Ordnungsgeld von mindestens 20 Euro. Nebelscheinwerfer sind hingegen bei Regen, Schnee oder Nebel erlaubt und erhöhen die Sicherheit.

Die Lichtautomatik reicht bei Regen und Nebel oft nicht aus. Fahrer sollten selbst das Abblendlicht einschalten, um gesehen zu werden und einem möglichen Unfall vorzubeugen.

Auch die Klimaanlage spielt im Winter eine wichtige Rolle. Sie sollte eingeschaltet werden, um Gerüche und Feuchtigkeit im Innenraum zu vermeiden. Zudem schmiert sie die Dichtungen und beugt Schäden vor. Moderne Fahrzeuge schalten die Klimaanlage bei Frostgefahr automatisch ab.

Die Heizung allein reicht nicht aus, um beschlagene Scheiben zu verhindern. Schalten Sie die Klimaanlage ein und lüften Sie kurz, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Saubere und trockene Scheiben beschlagen deutlich weniger.

Kleine Fehler können im Winter große Auswirkungen haben. Ein kleiner Wintercheck dauert nicht lange, spart bares Geld und sorgt für mehr Sicherheit auf den Straßen. Vorbereitung ist der Schlüssel, um Kosten und Risiken zu minimieren.