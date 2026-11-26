Wer einen neuen Laptop sucht, findet hier passende Black-Friday-Deals ab 200 Euro. Wir ordnen die Angebote ein und sagen, welches Modell sich lohnt #anzeige

Ein neuer Laptop muss auch im Angesicht der Speicherkrise mit explodierenden Komponentenpreisen kein Vermögen kosten – schon gar nicht beim Black Friday. Bei Amazon gibt'sdank attraktiver Rabatte bereits ab rund 200 Euro.

Ob günstiger Zweitrechner zum Surfen, großer 17-Zöller als Desktop-Ersatz, ausdauerndes Notebook für unterwegs oder modernes KI-Notebook mit 16 GB RAM:und verraten, für wen sich welches Modell eignet. Wer einen Laptop hauptsächlich zum Surfen, für E-Mails, Online-Shopping und gelegentliche Schreibarbeiten benötigt, muss nicht zwangsläufig 500 Euro oder mehr ausgeben.

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Allerdings sollte man gerade bei den besonders günstigen Angeboten genau auf die Ausstattung achten. Während 4 GB Arbeitsspeicher heutzutage das absolute Minimum darstellen, lässt sich mit 8 GB schon deutlich komfortabler arbeiten. Wer sein neues Notebook viele Jahre nutzen möchte, sollte möglichst zu einem Modell mit 16 GB RAM greifen. Erfreulich ist, dass solche Geräte beim Amazon Black Friday bereits für weniger als 500 Euro erhältlich sind.einen günstigen Einstieg.