Auf einem Straßenabschnitt bei Los Angeles werden in nur neun Tagen über 100.000 Blitzerfotos gemacht – aber niemand bekommt einen Strafzettel. Das ist der Grund!

In Deutschland totaler Alltag, in den USA wird es gerade zum Aufreger: stationäre Blitzer. In Malibu bei Los Angeles haben neue Verkehrsüberwachungskameras auf dem Pacific Coast Highway in nur neun Tagen rund 100.000 Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert – aber noch keinen einzigen Strafzettel verschickt.

Der Grund: Die Kameras laufen noch im Testbetrieb. Das Gesetz schreibt vor, wenn eine Kamera neu installiert wird, gibt es erstmal 60 Tage Schonfrist.

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„Das heißt, es wird geblitzt, aber du kriegst erstmal nur einen freundlichen Gruß zugeschickt, dass du bitte langsamer fahren möchtest“, sagt SWR3 Korrespondent in Los Angeles, Reinhard Spiegelhauer. Sabrina Kemmer und Flo Brückner haben in der SWR3 Morningshow mit Korrespondent Reinhard Spiegelhauer über die neuen Blitzer gesprochen: Bald werden aber 50 bis 500 Dollar pro Verstoß fällig – je nach Tempo.

Der Auslöser für die neuen Blitzer ist bitterer Ernst: Auf dem Straßenabschnitt „Pacific Coast Highway“ hat es immer wieder schwere Unfälle gegeben. 100.000 Blitzerfotos in neun Tagen: Blitzer für die Amis völlig neu SWR3 Korrespondent Reinhard Spiegelhauer erklärt, dass feste Blitzer in Kalifornien eine neue Sache sind: Bei mehreren Millionen Autofahrten pro Tag ist das Risiko, erwischt zu werden, eher überschaubar. Und genau so fahren viele auch.

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Ein US-Fahrer bringt’s ziemlich deutlich auf den Punkt: Übersetzt: Das Tempolimit ist für ihn das, was auf seinem Tacho steht – er fährt einfach, wie er will. 15 km/h drüber auf großen Highways? Völlig normal. Dem Auto sein Tod Warum Kurzstrecken dem Auto schaden und was „kurz“ heißt Kurzstrecken sind nicht gut fürs Auto, so heißt es. Sind sie wirklich so schädlich für den Motor?

Und was ist überhaupt die Definition für eine „kurze Strecke“? Neue Blitzer in den USA – das sind die Reaktionen Die Reaktionen auf die neuen stationären Blitzer sind sehr gemischt. Viele sehen das Ganze vor allem als Einnahmequelle und meinen, die Stadt sollte sich um andere Dinge kümmern, statt Wege zu suchen, noch mehr Geld einzunehmen. Andere fragen sich, ob es wirklich nur ums Tempo geht – oder um Überwachung.

Dazu kommen Leute, die sagen: Das ist verfassungswidrig. Wie bitte? Warum sollen Blitzerfotos denn verfassungswidrig sein? Hintergrund ist der sechste Zusatzartikel der US-Verfassung aus dem Jahr 1791.

Der sagt grob: Wenn dir etwas vorgeworfen wird, hast du das Recht, die Person zu konfrontieren, die dich beschuldigt, erklärt Spiegelhauer: „Beim Speeding konkret den Cop, der das gemessen hat und dir das Knöllchen schreibt. Aber mit dem Blitzer kannst du ja nicht reden und deswegen ist das illegal, sagen jetzt einige.

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“ Die Städte stufen die Verstöße als Ordnungswidrigkeiten ein – dann greift dieser Verfassungszusatz nicht. SWR3Land, Freispruch für alle, weil der Blitzer nicht aussagen kann? 😂 Diese Blitzer-Falle könnte für deinen nächsten Urlaub in Nachbarländern interessant sein: Gute Fahrt mit SWR3 Blitzer, nur anders! So funktioniert die „Section Control“ in Urlaubsländern Kennst du das Hinweisschild „Section Control“?

In Urlaubsländern wie Österreich oder Frankreich gibts das öfter. Für Autofahrer wird die Tempo-Kontrolle schnell zur Bußgeld-Falle. Gefällt dir dieser Artikel? 0 0 0