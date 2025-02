100 Blutspenden: Martina Leifheit ist ein echter Held

Martina Leifheit aus Pinneberg hat ein beeindruckendes Ziel erreicht: Sie hat zum 100. Mal Blut gespendet. Ihre Hingabe ist besonders, da sie die seltene Blutgruppe 0 negativ besitzt. Sie ist ein Vorbild für viele und zeigt, dass jeder etwas Gutes tun kann.

Martina Leifheit, ein treuer Blutspende r des DRK Ortsvereins Quickborn, hat eine bemerkenswerte Leistung vollbracht: Sie hat ganze 100 Mal Blut gespendet. Ihre Hingabe ist besonders, da sie die seltene Blutgruppe 0 negativ besitzt. Seit ihrem 18. Lebensjahr spendet Martina Leifheit aus Pinneberg regelmäßig Blut. Ihre Geschichte begann in ihrer Jugend, als sie bei den Rettungsschwimmern aktiv war.

„Wir sind damals immer gemeinsam zur Blutspende gegangen, und ich bin auch mal mit“ erinnert sich Leifheit im Gespräch mit RTL. Während die erste Spende damals keine finanzielle Belohnung brachte, erhielten ab der zweiten Spende 50 Mark. Das Geld, das sie und ihre Freunde erhielten, spendeten sie für wohltätige Zwecke.„Früher gab es da so eine Stempelkarte, heute nutze ich eine App des DRK“, erklärt die 64-Jährige. Die App zeigt an, wann wieder gespendet werden darf, denn Männer dürfen sechs Mal und Frauen nur vier Mal im Jahr ihr Blut abgeben. Grund dafür ist, dass Frauen über eine geringere Blutmenge als Männer verfügen und zudem niedrigere Eisenwerte haben. Ein Mangel an Blut stellt sich in Schleswig-Holstein zunehmend als Problem dar. Laut Angaben des DRK-Blutspendediensts Nord-Ost sind die Zahlen der erhaltenen Blutspenden seit Jahren rückläufig. Innerhalb der letzten zehn Jahre verzeichnet man einen Rückgang um fast 20 Prozent. Menschen wie Martina Leifheit sind daher umso wichtiger, denn rund 80 Prozent der Menschen sind laut DRK-Zahlen mindestens einmal in ihrem Leben auf ein Blutprodukt angewiesen. Außerdem kann Blut nicht künstlich hergestellt werden.Für Martina Leifheit ist es daher selbstverständlich, ihr Blut zu spenden: Und etwas Gutes zu tun ist sie nun schon seit rund 45 Jahren. Am 5. Februar erreicht sie damit einen Meilenstein: 100 abgegebene Blutspenden. „Die letzten Male haben schon alle mitgefiebert und gemeint: schon 98, 99 und jetzt habe ich es geschafft“, freut sich die Pinnebergerin, die sich die 100 Spenden als persönliches Ziel gesetzt hat. Am Tag ihrer letzten Spende wurde sie vom DRK-Blutspendedienst und vom DRK Ortsverband Quickborn geehrt, als sie zum hundertsten Mal auf der Liege Platz nahm. Und auch ihr Umfeld animiert sie regelmäßig dazu, ihr Blut zu spenden: „Ich rate denen dann immer, das mal zu probieren und zu schauen, welche Blutgruppe sie haben und ob sie es vertragen“, verrät die Nachrichtentechnikingenieurin. Besonders ihre Tochter, mit der sie eine Blutgruppe teilt, lässt sich von ihrer Mutter inspirieren und spendet ebenfalls regelmäßig. „An die 100 kommt sie natürlich noch nicht ran“, lacht Leifheit. Und ihre Blutgruppe 0 negativ, die sie auch ihrer Tochter vererbt hat, ist sehr selten. Lediglich 6 Prozent der Menschen in Deutschland haben sie. Nicht nur das macht sie jedoch besonders. Menschen mit der Blutgruppe 0 negativ sind sogenannte Universalspender. Diese seltene Blutgruppe ist mit anderen kompatibel. Für Martina Leifheit ist mit der 100 noch nicht Schluss! Sie hat sich schon ein nächstes Ziel gesetzt: „Die 150 schaffe ich ja wohl nicht mehr, aber ich finde 111 klingt doch auch gut!





RTL_com / 🏆 101. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Blutspende DRK Blutgruppe Universalspender Schleswig-Holstein Gesundheit Hilfsbereitschaft

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt zum Ende des Dienstagshandels abDer NASDAQ 100 wagte sich zum Handelsschluss nicht aus der Reserve.

Weiterlesen »

Goldpreis erreicht 100%-Projektion - Weggabelung vor der 100%-MarkeDer Goldpreis steht vor einer wichtigen Entscheidung: entweder setzt sich die aktuelle Erholung fort und der Preis bricht Richtung 2.765 USD aus, oder es kommt zu einer Gegenbewegung bis 2.654 USD. Silber und andere Edelmetalle zeigen ebenfalls positive Signale.

Weiterlesen »

Eugen Gomringer: 100 Exponate zum 100. GeburtstagRehau - Der Mitbegründer der Konkreten Poesie wird 100 Jahre alt - und eine Ausstellung in seiner langjährigen Heimat Rehau zeigt, dass man den Blick auf ihn keinesfalls auf die Lyrik verengen sollte.

Weiterlesen »

Eugen Gomringer: 100 Exponate zum 100. Geburtstagidowa.de informiert Sie zuverlässig über aktuelle Nachrichten, spannende Geschichten und Hintergründe - alles, was in Bayern passiert

Weiterlesen »

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels festerZum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Weiterlesen »

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit AbgabenAm ersten Tag der Woche zogen sich die Anleger in New York zurück.

Weiterlesen »