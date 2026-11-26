Bevor Sylvester Stallone als Rocky Balboa Filmgeschichte schrieb, war er ein mittelloser Schauspieler, der von Hollywood kaum eine Chance bekam. Mit 'I Play Rocky' kommt nun die unglaubliche Entstehungsgeschichte des Kultfilms ins Kino.

Mit dem legendären Film" Rocky" hat Sylvester Stallone Hollywood-Historie geschrieben. Umso unglaublicher die Geschichte seiner Entstehung: Mitte der 70er-Jahre nämlich ist Stallone ein verzweifelter Möchtegern-Schauspieler, der sich in New York mit entwürdigenden Jobs durchschlägt und bei 100 Castings 100 Absagen kassiert.

Eines Tages trifft er - als Kartenabreißer im Kino - eine Frau, die ihm vorschlägt, sein eigenes Drehbuch zu schreiben und sich selbst die Hauptrolle zu geben. Ein gutes Thema bräuchte man noch für die Story - im Idealfall einen Helden, der die Herzen des Publikums gewinnt, vielleicht einen Loser, wie er selbst einer ist. Als Stallone im Fernsehen einen Boxkampf von Muhammad Ali sieht, hat er ihn gefunden:"Rocky".

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Und mit ein klein wenig Tricksen schafft er es, das Skript dem legendären Produzenten-Duo Irwin Winkler und Bob Chartoff unterzujubeln.