Klarmobil begeht den Black Friday mit drei stark ausgestatteten Vodafone-Tarifen zum Sparpreis. Los geht es mit 100 Gigabyte für 9,99 Euro im Monat.

Klarmobil begeht den Black Friday mit drei stark ausgestatteten Vodafone -Tarifen zum Sparpreis. Los geht es mit 100 Gigabyte für 9,99 Euro im Monat. Wie viel Schnäppchenpotenzial steckt in den Optionen?

Mobilfunktarife mit dreistelligem Datenvolumen waren lange gut betuchten Premiumnutzern vorbehalten. Diese Zeiten haben sich radikal geändert. Beim Discounter Klarmobil etwa geht es während am Black Friday erst ab 100 Gigabyte im Monat los – und das schon für 9,99 Euro. Die offerierte Vodafone-Flat unterstützt Datenraten bis zu 100 Mbit/s, der günstige Preis gilt dauerhaft und der Vertrag ist monatlich kündbar.

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Bei Bedarf sind auch Optionen mit 200 und 400 Gigabyte verfügbar – allerdings nur mit längerer Vertragsbindung. Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Tatsächlich offenbart sich selbst bei genauerem Hinsehen kein nennenswerter Haken.