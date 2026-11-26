Als Trapper Sam Hawkens in den „Winnetou“-Filmen wurde er berühmt: Schauspieler Ralf Wolter, der über 60 Jahre lang in großen (Neben-)Rollen glänzte, hätte am 26. November seinen 100. Geburtstag gefeiert.

Seine Paraderolle: In mehreren Winnetou-Filmen spielte Ralf Wolter den Trapper Sam Hawkens. Als Trapper Sam Hawkens in den „Winnetou“-Filmen wurde er berühmt: Schauspieler Ralf Wolter, der über 60 Jahre lang in großen Rollen glänzte, hätte am 26.

November seinen 100. Geburtstag gefeiert. Ralf Wolter feierte in den 50er-Jahren auch als Kabarettist Erfolge. Ein Mann für die kleinen großen Rollen: Es gibt nur wenige Schauspieler in Deutschland, die auf eine ähnliche lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken können und deren Gesicht so bekannt war wie das von Ralf Wolter.

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Auch wenn der gebürtige Berliner, der am 26. November seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, fast immer nur den lustigen Nebenmann spielen durfte, kennt wohl jeder sein Gesicht aus über 230 Film- und TV-Produktionen, in denen er seit 1951 mitwirkte. Ein Meisterwerk von Regisseur Billy Wilder: In „Eins, zwei, drei“ spielte Ralf Wolter an der Seite von Liselotte Pulver und James Cagney .