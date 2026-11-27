Freenet hat sich für den Black Friday einen weiteren Tarif-Knaller aufgespart. 100 Gigabyte im Telekom-Netz für 11,99 Euro – monatlich kündbar. Guter Deal?

Das Beste kommt zum Schluss? Freenet hat sich für den Black Friday einen weiteren Tarif-Knaller aufgespart. 100 Gigabyte im Telekom-Netz für 11,99 Euro – monatlich kündbar.

Ist der Deal so gut, wie er klingt? Seit Wochen lockt der Freenet-Konzern mit Mobilfunk-Deals im Namen des Black Friday. Nun ist der große Ausverkaufstag endlich da und das Unternehmen feuert noch einmal aus allen Rohren. In den vergangenen Tagen wirbelte eine günstigebereits mächtig Staub auf.

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Wer die noch zu teuer fand, kann nun auf eine Variante mit 100 Gigabyte zurückgreifen. Auch die ist monatlich kündbar und schon für 11,99 Euro im Monat zu haben.