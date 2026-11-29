Weltwirtschaftskrise, NS-Diktatur, DDR und Wiedervereinigung: Schwerins Fritz-Reuter-Bühne hat bewegte Zeiten hinter sich. Jetzt wird sie 100 Jahre alt.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Seit 1993 genießt das Niederdeutsche in Mecklenburg-Vorpommern Verfassungsrang, seit 2014 gehört das niederdeutsche Theater zum bundesweiten Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes.

Als am 29. November 1926 im Mecklenburgischen Staatstheater der Vorhang für Paul Schureks Komödie „Stratenmusik“ aufging, dürfte wohl kaum jemand geahnt haben, dass damit der Grundstein für ein Stück norddeutscher Kulturgeschichte gelegt wurde. Auf den Tag genau 100 Jahre später feiert diean diesem Sonntag ihren runden Geburtstag. Das Staatstheater würdigt das Jubiläum mit der Premiere des Stücks „As in’n Häben“ und einer festlichen Gala.

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Ihre Wurzeln reichen allerdings noch einige Jahre weiter zurück. Bereits 1920 begann der Schauspieler und Regisseur Richard Spethmann mit dem Aufbau einer niederdeutschen Bühne in Schwerin. Insgesamt 14 weitere Produktionen sollten folgen, ehe das Ensemble 1926 seinen festen Platz am Staatstheater erhielt. Das war insofern bemerkenswert, als das Plattdeutsche damit auch in Schwerin auf einer professionellen Theaterbühne Einzug hielt.