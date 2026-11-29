100 Jahre Jazz in Korea: Swingendes Seoul: Streifzug durch die Jazzclubs der Stadt
K-Jazz statt K-Pop: In Südkoreas Hauptstadt gibt es zahllose Clubs, spannende Sessions, alles auf hohem musikalischem Niveau. Die etwas verborgene Jazz-Szene hat zudem eine unerwartet lange Tradition.
Seoul, ein Meer aus Geschäfts- und Wohnhäusern, ist auch von Bergen geprägt - darunter der Namsan in der Stadtmitte, auf dem ein Fernsehturm steht. K-Pop - kurz für Korean Pop - hat längst rund um den Globus eine gewaltige Fangemeinde.
Aber wer bringt schonund den westlichen Musikstil Jazz zusammen? Denn es gibt sie, die Jazz-Szene des Landes. Die zahlreichen Clubs und Cafés in Seoul bieten eine erstklassige Gelegenheit, in sie einzutauchen. Die Szene hat eine 100-jährige Geschichte, nimmt man die „Korean Jazz Band“ zum Maßstab, die 1926 erste Austritte gab.
Ihren entscheidenden Auftrieb aber erlebte der K-Jazz ausgehend von der Band der 8. US-Armee. Laut einem Artikel der Zeitung „Korea Herald“ war sie in den 1950er-Jahren unterwegs, um die in Korea stationierten US-Soldaten musikalisch zu unterhalten. Obwohl Jazz in Korea eher ein Nischendasein führt, ist das Niveau hoch.
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