100 Jahre jung und voller Tatendrang: Anneliese Kresse feiert Geburtstag in Bielefeld

Anneliese Kresse, eine 100-jährige Bielefelderin, feierte ihren Geburtstag mit viel Freude in der Apotheke von Ella Martin. Ihr aktives Leben, Reisen und das Rauchen sind die Geheimnisse ihrer Jugendlichkeit.

Anneliese Kresse , eine 100-jährige Bielefeld erin, feierte am Samstag ihren Geburtstag im Nordpark-Center. Ihr Geburtstag sbesuch in der Apotheke von Ella Martin wurde zu einem besonderen Ereignis, mit Jubel, Trubel und einer goldenen Krone für die Jubilarin. Anneliese Kresse genießt ein aktives Leben und kümmert sich selbstständig um ihren Haushalt.

Sie geht regelmäßig einkaufen, trifft sich mit ihrer Tochter zum Kaffeeklatsch und mag es, Zeitung zu lesen, Kreuzworträtsel zu lösen und das Lottoglück auf die Probe zu stellen. Ihr hohes Alter ist ihr kaum anzumerken und sie ist bekannt für ihre aktiven Lebensgewohnheiten. Anneliese Kresse lebt seit 76 Jahren in Bielefeld und hat viele Reisen unternommen. Zu ihren Hobbys gehört auch das Rauchen, was sie als Geheimnis für ihre Jugendlichkeit betrachtet. Sie freut sich darauf, in diesem Jahr noch weitere Feiern mitzumachen, wie den 80. Geburtstag ihrer Tochter und den 18. Geburtstag ihrer Urenkelin





