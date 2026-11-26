100 Jahre ohne Sonnenlicht: Heute startet auf Netflix eine dystopische Sci-Fi-Serie vom Kult-Studio hinter 'Cowboy Bebop'
Würdet ihr euch in eine Pflanze transformieren lassen, um den Rest eures Lebens ohne Probleme zu leben? „Fool Night“ stellt diese absurde Frage in einem postapokalyptischen Szenario. Zu sehen gibt es die Serie jetzt auf Netflix.
Würdet ihr euch in eine Pflanze transformieren lassen, um den Rest eures Lebens ohne Probleme zu leben?
„Fool Night“ stellt diese absurde Frage in einem postapokalyptischen Szenario. Zu sehen gibt es die Serie jetzt auf Netflix.
“-Manga nach seinem Start im Jahr 2020 seinen Weg nach Deutschland gefunden hat. Nach über einer Million verkaufter Exemplare hat sich der Titel auch hierzulande eine treue Fangemeinde aufgebaut. Da wundert es nicht, dass die Reihe nun eine Anime-Adaption erhalten hat, die heute, am 26. November 2026, auf Netflix startet.
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