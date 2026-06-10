101-jährige Demenzkranke darf nach Gerichtsurteil in ihrer Kölner Wohnung bleiben

Eine 101-jährige demenzkranke Frau aus Köln sollte aus ihrer Wohnung gekündigt werden, weil der Vermieter das Haus abreißen wollte. Nach einer Räumungsklage entschied das Gericht zugunsten der Seniorin, weil der Vermieter seine Pläne nicht ausreichend begründen konnte.

Die 101-jährige Lilly Rostock erlebte während des Zweiten Weltkriegs die Vertreibung aus Bessarabien und den Verlust ihres Vaters. Nach Kriegsende fand sie in Köln eine neue Heimat, wo sie vor fast sechzig Jahren mit ihrem Mann und drei Kindern eine 100 Quadratmeter große Wohnung im Stadtteil Bickendorf bezog.

In dieser Wohnung verbrachte die Familie viele Jahrzehnte, feierte Feste und die Kinder spielten auf der Wiese vor dem Haus. Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 2000 blieb Lilly Rostock allein in der Wohnung und konnte sich bis zu ihrem 97. Lebensjahr selbst versorgen. Erst nach einem Sturz, mehreren Knochenbrüchen und einem langen Krankenhausaufenthalt mit starken Schmerzmitteln verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand deutlich und es wurde Demenz diagnostiziert.

Vor eineinhalb Jahren entdeckten ihre Kinder eine Kündigung des Vermieters im Briefkasten. Die Immobilienfirma, die das Haus vor fünfzehn Jahren vom Bund gekauft hatte, begründete die Kündigung mit Plänen, das Haus abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Zwar bot man der Seniorin eine kleinere Wohnung an, jedoch wäre dafür ein Wohnungsberechtigungsschein erforderlich gewesen, den Lilly Rostock nicht besitzt.

Ihre Tochter Brigitte zog daraufhin bei ihrer Mutter ein, um sie zu pflegen, denn ein Umzug hätte angesichts der Demenzerkrankung und der vertrauten Umgebung eine enorme Belastung bedeutet. Die Seniorin wehrte sich mit anwaltlicher Hilfe gegen die Kündigung, sodass der Vermieter eine Räumungsklage einreichte. Das Landgericht Köln wies die Klage jedoch zurück. Die Richterin bemängelte, dass der Vermieter nicht ausreichend begründet habe, warum das bestehende Gebäude nicht weiter genutzt werden könne.

Nach der Entscheidung waren Lilly Rostock und ihre Familien enorm erleichtert, denn sie darf in ihrer langjährigen Wohnung bleiben. Die Immobilienverwaltung äußerte sich auf Anfrage nicht, der anwaltliche Vertreter des Eigentümers war nicht erreichbar





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